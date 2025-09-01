Maloljetnici u Šibeniku 'pali' s više od pola kilograma marihuane

​Policijski službenici Policijske postaje Šibenik su proveli kriminalističko istraživanje nad dvojicom maloljetnika zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U četvrtak, 28. kolovoza u večernjim satima u Šibeniku, policijski službenici su uočili dvije mlađe muške osobe sumnjivog ponašanja. Prilikom postupanja osumnjičeni maloljetnik je dragovoljno predao pvc vrećicu ispunjenu drogom marihuana ukupne bruto težine 544 grama, koja je uz potvrdu oduzeta, dok je kod drugog maloljetnika pronađen i oduzet novac.

Osumnjičeni maloljetnici su uhićeni i dovedeni u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Nakon provedenog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok se kaznena prijava dostavila nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.