Maloljetnici napali dostavljača, ukrali mu skuter i hranu

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad trojicom maloljetnika osumnjičenih za razbojništvo koje se dogodilo u srijedu navečer, a u kojem je napadnut 24-godišnji strani državljanin, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Incident se dogodio u srijedu, 10. prosinca, oko 19:40 sati u Čučerskoj ulici. Nekoliko počinitelja je, koristeći fizičku snagu i tupi predmet, napalo 24-godišnjeg stranog državljanina s reguliranim privremenim boravkom te su mu otuđili skuter i hranu.

Policija je ubrzo privela osobe koje se dovode u vezu s događajem. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su trojica maloljetnika počinila kazneno djelo razbojništva i oštećenja tuđe stvari.

Po dovršetku istrage, osumnjičeni su u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predani pritvorskom nadzorniku.