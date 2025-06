Maloljetnica (14) ostala trudna s 19-godišnjakom: "Znao sam da nisam smio imati odnose s njom i da će biti problema"

Mladiću (19) prijeti do 15 godina zatvora jer je imao spolne odnose s djevojčicom (14) koja je nakon toga ostala trudna.

Prema optužnici, sve se dogodilo potkraj prošle godine u Međimurju: “U sobama obiteljskih kuća, u cilju da spolno iskoristi dijete, svjestan njezine dobi od 14 godina, u više navrata spolno općio stavljenjem svog spolovila u njezino, uslijed čega je ona zatrudnila”.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tužitelji navode kako je mladić time počinio teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, za što je zapriječena kazna od tri do čak 15 godina zatvora.

Osim toga, tereti ga se i da je s djevojčicom, svjestan da je u dobi od 14 godina i da još nije navršila 16 godina života, “živio s njom u kući kod svojih i njezinih roditelja; dakle, kao punoljetna osoba živio s djetetom mlađim od 16 godina”.

Mladić se žalio da mu je djevojčica preko Facebooka rekla da ima 16 godina, a da ima samo 14 otkrila je tek kad je ostala trudna: “Znao sam da nisam smio imati odnose s njom i da će biti problema zbog toga, no ona je to željela i na to me je nasilila jer meni to nije trebalo”.

Kaže da je živio kod nje sve dok nije ostala trudna, nakon čega su ga njezini roditelji poslali kući jer su saznali za trudnoću i otad više ne žive zajedno.

Djevojčica je svjedočila kako mu je u početku doista rekla da ima 16, ali kad su se upoznali uživo priznala je da ima 14. Na seks ga je doista ona natjerala i nagovorila, kaže. No, tužitelji zaključuju kako to mladića ne oslobađa kaznene odgovornosti, piše Danica.hr.