Maloljetni motociklist sletio s ceste, zadržan je u bolnici

​U subotu, 11. listopada oko 20.55 sati u Šibeniku u Ulici 113. šibenske brigade dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač motocikla teško ozlijeđen.

Prometna nesreća se dogodila na način da maloljetnik, upravljajući motociklom šibenskih registarskih oznaka, ulaskom u lijevi nepregledni zavoj nije prilagodio brzinu vozila osobinama i stanju ceste, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i gustoći prometa, uslijed čega gubi nadzor nad motociklom te udara u uzdignuti asfaltirani nogostup, nakon čega zajedno s motociklom pada na nogostup.

U Općoj bolnici u Šibeniku maloljetniku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv vozača podnosi se optužni prijedlog.