Mali "Žuti" prvi put u povijesti osvojili Božićni turnir u Dubravi

Po prvi put u povijesti Split je osvajač Božićnog turnira u Dubravi. Mali "Žuti" (igrači rođeni 2012. godine i mlađi) pod vodstvom Vedrane Grgin i Mira Bubića na 22. izdanju uglednog međunarodnog turnira bili su uvjerljivi i zasluženo trofej odnijeli na Gripe.

U skupini Split je svladao Mercedes Akademiju s 59:22, Zagreb s 54:36 te Krku sa 64:24. U četvrtfinalu Split je bio bolji od Kansai Heliosa s 53:38, u polufinalu je pobijeđen OKK D. Petrović s 44:26, a u finalu je ekipa Vedrane Grgin svladala Cedevitu Junior s 47:33.

Igrali su Josip Perajica, Frane Grgurević, Luka Matijević, Gabriel Gatto Da Fonseca, Roko Ratković, Marko Bazina, Roko Marin, Miro Armanda, Toma Maroević i Duje Nanjara. Najbolji igrač i strijelac turnira je Josip Perajica, a u najboljoj petorci su Grgurević i Fonseca.

Na turniru je nastupila i naša druga ekipa, mlađi od svojih rivala i do tri godine i pružila odličan otpor svim suparnicima. Za KKA Split su pod vodstvom Ante Grgurevića igrali Nikola Radoičić, Andro Jakić, Ivan Bartulović, Ante Ercegovac, Jakov Jerčić, Viktor Vuković, Luka Tolja, Massimo Tadić Maher, Marijan Čondić Kadmenović, Vito Jurić, Duje Jerčić i Vigo Radojković.

Bravo dico!