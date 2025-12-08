Mali Martin iz Splita prikuplja sredstva za liječenje u Meksiku i treba našu pomoć!

Martin Jona rođen je 2. lipnja 2019. u Splitu, a već prve minute života proveo je u jedinici intenzivne njege. Liječnici su se borili za njegov opstanak nakon što mu je dijagnosticirano teško oštećenje mozga, uzrokovano citomegalovirusom i izrazito visokim bilirubinom.

U prvim danima otkrivene su brojne ozbiljne dijagnoze, među kojima mikrocefalija, polimikrogirija, pahigirija, cistična leukomalacija, ventrikulomegalija, krvarenje u mozgu te cerebralno oštećenje vida. Liječničke prognoze tada su bile iznimno teške.

Unatoč svemu, Martin napreduje, sporije od vršnjaka, ali svakim pomakom ruši granice postavljene pred njega. Za nastavak liječenja i intenzivne terapije potrebna su financijska sredstva koja obitelj ne može osigurati sama.

Pokrenuta je humanitarna akcija s ciljem prikupljanja 45.717 eura za terapije i opremu u Meksiku, koje mu mogu omogućiti daljnji razvoj i bolju kvalitetu života.

Kako pomoći IBAN: HR4624070001500027692

Primatelj: Sličice pričaju

Opis uplate: Za Martina Jonu

Poziv na broj: HR99

SWIFT/BIC: OTPVHR2X