Close Menu

Mali buvljak Etnografskog

Ovu subotu od 10 do 14 sati

Etnografski muzej Split poziva sve zainteresirane da im se pridruže ove subote 22.11. od 10 do 14 sati na drugom po redu humanitarnom muzejskom „buvljaku“.

U dvorištu muzeja posjetitelji će moći pronaći zanimljive predmete – knjige, plakate, nakit, suvenire, odjeću, igračke i mnoštvo drugih sitnica koji će zasigurno nekom uljepšati blagdane kao dar, a sve prikupljene donacije prosljeđuju se, kao i prošle godine, Centru za beskućnike splitske udruge MoST.

Vedru atmosferu dodatno će „začiniti“ i bend Groovies, a u slučaju kiše buvljak se seli u prostor muzeja.

buvljak etnografski 2
GALERIJA
Kliknite za pregled
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0