Mali buvljak Etnografskog

Etnografski muzej Split poziva sve zainteresirane da im se pridruže ove subote 22.11. od 10 do 14 sati na drugom po redu humanitarnom muzejskom „buvljaku“.

U dvorištu muzeja posjetitelji će moći pronaći zanimljive predmete – knjige, plakate, nakit, suvenire, odjeću, igračke i mnoštvo drugih sitnica koji će zasigurno nekom uljepšati blagdane kao dar, a sve prikupljene donacije prosljeđuju se, kao i prošle godine, Centru za beskućnike splitske udruge MoST.

Vedru atmosferu dodatno će „začiniti“ i bend Groovies, a u slučaju kiše buvljak se seli u prostor muzeja.