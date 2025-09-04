Mali brodari ostvarili snažan rast i potvrdili ključnu ulogu u turizmu

Mali hrvatski brodari u 2024. ostvarili su rast bruto prihoda od 22 posto te povećanje uplaćenih poreza i doprinosa za čak 25 posto u odnosu na prethodnu godinu čime se dodatno potvrđuje njihova uloga pokretača turističkih rezultata u predsezoni i posezoni te važnog čimbenika održivog razvoja obalnih zajednica.

„Rezultati ostvareni u 2024. godini jasno pokazuju da su mali brodari jedan od ključnih oslonaca hrvatskog turizma i nautičke industrije. Na temelju pokazatelja tijekom ovogodišnje sezone već sada možemo najaviti da će brojke u 2025. također biti u porastu u odnosu na 2024. godinu,“ poručuju iz Hrvatske udruge privatnih brodara(HUPB).

Prema službenim podacima, u 2024. godini mali brodari ostvarili su bruto prihod od 369,4 milijuna eura, što je rast od 22 posto u odnosu na 2023. Dobit prije oporezivanja iznosila je 50,8 milijuna eura, što predstavlja povećanje od 30 posto, dok je u proračun uplaćeno 67,7 milijuna eura poreza i doprinosa, 25 posto više nego godinu ranije. U sektoru je zaposleno gotovo 2.900 ljudi, flotu čini 482 plovila, a činjenica da 95 posto gostiju dolazi iz inozemstva dodatno potvrđuje konkurentnost hrvatske ponude na svjetskom tržištu.

Poseban značaj malih brodara ogleda se u činjenici da njihova sezona traje šest mjeseci, čime u velikoj mjeri pridonose ostvarenju turističkih rezultata u predsezoni i posezoni. Upravo to predstavlja ispunjenje jednog od glavnih ciljeva Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine - produljenje sezone. Brodari ostvaruju stabilan rast bez državnih subvencija, sami financiraju modernizaciju i zapošljavanje, reinvestiraju dobit te uvode inovacije u dizajn plovila, digitalne alate i ekološka rješenja u skladu s međunarodnim standardima.

„Hrvatski mali brodari nezaobilazan su oslonac razvoju turističke i nautičke ponude, generatori rasta lokalnih zajednica i partner države u razvoju hrvatskog turizma. Ponosni smo na kontinuirani rast i modernizaciju sektora, no pred nama i dalje stoje izazovi koje je nužno riješiti kako bismo održali ovakav pozitivan trend,“ ističu iz HUPB-a.

Najveći izazov i dalje ostaje nedostatak adekvatnih zimskih i ljetnih vezova. Više od stotinu plovila još uvijek čeka na potrebnu infrastrukturu. Stoga je nužno ubrzati investicije u lučke kapacitete, pojednostaviti administrativne procedure i osigurati jedinstvena pravila u lukama duž obale. Time bi hrvatski mali brodari mogli još snažnije konkurirati na svjetskoj razini i nastaviti značajno doprinositi nacionalnom gospodarstvu.

S obzirom na ostvarene rezultate i najavljeni nastavak rasta, Hrvatska udruga privatnih brodara poziva da se ovaj stručno organiziran sektor i dalje prepoznaje kao pouzdan partner državnoj politici i razvoju infrastrukture, kako bi se osigurao daljnji rast i puni potencijal jednog od najvažnijih pokretača turističkih rezultata.