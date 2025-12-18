Close Menu

Mali Advent velikog srca oživio Plokite i Pazarić. Pogledajte fotografije

Pogledajte atmosferu

„Mali Advent velikog srca“ pretvorio je splitske Plokite u mjesto susreta, solidarnosti i blagdanske atmosfere. U unutarnjem prostoru ribarnice na Pazariću, od 18. do 20. prosinca, brojni posjetitelji uživat će programu koji je spojio lokalne proizvođače, humanitarne inicijative, radionice za djecu i brigu za one kojima je pomoć najpotrebnija.

Advent je poseban naglasak stavio na male proizvođače, kojima je pružena prilika da predstave svoje proizvode i povežu se s lokalnom zajednicom. Uz podršku Tržnice Split, Parkova i nasada te udruge Poslovna mreža Hrvatske, Gradski kotar Plokite uspješno je vratio život u unutarnji prostor tržnice, pokazujući da advent može biti skroman, ali sadržajan i drugačiji.

Pogledajte fotogaleriju.

