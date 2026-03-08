“Male stvari čine čovjeka sretnim”: Djeca iz doma u Supetru obilježila Dan žena uz tortu, druženje i poruku zahvalnosti

U domu Domus Vitae u Supetru obilježen je Međunarodni dan žena u toploj i radosnoj atmosferi, uz druženje, pjesmu i simboličnu tortu koja je dodatno uljepšala proslavu.

Slavlje je proteklo u znaku zajedništva, zahvalnosti i podsjetnika na važnost malih životnih trenutaka.

„U domu se uvijek nešto događa i svaka takva sitnica donosi posebno veselje. Djeca su bila posebno sretna, a svi zajedno smo se razveselili tortom i dobrim raspoloženjem“, stoji u poruci koja opisuje atmosferu proslave.

Posebno se ističe da su upravo takvi trenuci podsjetnik da u ubrzanom ritmu života treba zastati i pronaći vremena za jednostavne, ali vrijedne trenutke.

„U gužvi života ne smijemo zaboraviti da se mora naći vremena i za ovakve stvari. Jer male stvari čovjeka čine sretnim“, navodi se.

Autori poruke ističu i da takve male geste treba znati napraviti i cijeniti.

„Male stvari treba znati napraviti i odraditi te biti ponosan na sebe.“

Na kraju, poruka je zaključena čestitkom posvećenom ženama koje svojim trudom i brigom čine svakodnevicu ljepšom.

„Sretan vam Dan žena – žene, majke, kraljice za ovakve fešte.“