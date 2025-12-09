'Male' splitske knjige, veliki uspjeh: Pogledajte kako je Splitski kantun zavladao Hrvatskom

Splitski kantun sudjelovao je i na posljednjem ovogodišnjem književnom sajmu – Sa(n)jam knjige u Puli te je time zaokružio nastupe na četiri najvažnije književne manifestacije u Hrvatskoj.

U nedjelju je svoja vrata zatvorio posljednji ovogodišnji književni festival u Hrvatskoj – Sa(n)jam knjige u Puli, zahvaljujući kojima su knjige vladale ovim istarskim gradom čak 10 dana – od 28. studenog do 7. prosinca. Svoje mjesto među brojnim izlagačima iz cijele Hrvatske našao je i Splitski kantun, incijativa koja okuplja male splitske izdavače i samostalne autore s ciljem lakšeg sudjelovanja na velikim književnim sajmovima. Istarska je publika tako imala priliku upoznati naslove čak 24 mala splitska izdavača i samostalna autora.

Sami sajam u petak, 4. prosinca, posjetile su i pokretačice i glavne organizatorice ove incijative Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar, koje su se i osobno uvjerile u to koliko je ova incijativa dobro prihvaćena i u Istri i koliko se splitska izdavačka scena cijeni i u ovom dijelu Hrvatske.

Sudjelovanjem na Sa(n)jam knjige zaokružena je sajamska godina za inicijativu Splitski kantun koja je tako u 2025. sudjelovala na četiri najveća i najznačajnija književna sajma u Hrvatskoj: Panonskom festivalu knjige u Osijeku, Mediteranskom festivalu knjige u Splitu, Interliberu u Zagrebu te Sa(n)jam knjige u Puli.

„Naša inicijativa ostvarila je značajni rast i napredak, ne samo od početka svog postojanja 2023. godine, već i u ovoj godini – od Panonskog festivala pa do Mediteranskog. U tom je periodu narasla za čak 11 sudionika – od osječkih 8 do splitskih 19, a rast je nastavljen i u nastavku godine pa je tako naš Kantun u Zagrebu i Puli sudjelovao s 24 sudionika.“ – navele su Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar, istaknuvši da im se u ovom periodu nakon samih sajmova već javljaju novi sudionici, zainteresirani za to da i sami postanu dio ove incijative.

Glas o splitskom izdavaštvu i kvalitetnim knjigama koje nastaju pod splitskim izdavačkim ili autorskim kormilom tako se proširio po cijeloj Hrvatskoj, a ovu inicijativu, osim izdavača i autora, prepoznala je i publika, ali i ostali izdavači iz svih dijelova Hrvatske, pa i državni vrh Republike Hrvatske.

„Ponosne smo što smo, uz financijsku podršku Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, omogućile novi uzlet splitske izdavačke scene, stvorivši posebnu platformu za promociju splitskog izdavaštva i omogućivši i onim najmanjim izdavačima da sudjeluju u programima najvećih sajmova te da njihovi naslovi budu dostupni širokom krugu čitatelja. Sigurni smo da ćemo, realizacijom planova koje imamo za godinu koja je pred nama, dodatno ojačati ovu incijativu koja je u ove dvije godine postala izrazito prepoznatljiv i priznat projekt na nacionalnoj razini.“ – za kraj su poručile organizatorice, najavivši da nas prava iznenađenja tek čekaju u 2026. godini.