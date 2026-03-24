Male benzinske najavljuju tužbe i prosvjede: "Ovo je neodrživo"

U mjestu Gruda gorivo se toči dok se ne prijeđe dnevni limit od dvije tisuće litara dizela i 800 litara benzina. Slična ograničenja su i u Metkoviću. Jedna benzinska u Vinkovcima od utorka ima ograničenu prodaju eurodizela za kamione, ne prodaju im više od 500 litara.

Zbog Vladinog ograničenja nabavna cijena goriva veća je od prodajne, pa se radi s takozvanom negativnom maržom, koja je inače zakonski zabranjena praksa, no ovdje je moguća upravo zato što se radi o posebnoj regulaciji cijena.

Velike kompanije ovo lakše podnose jer imaju veće prihode iz drugih izvora, dok za male benzinske crpke ovo može značiti i zatvaranje. Od Vlade traže kompenzacijske mjere.

Problemi su i za distributere plina, kažu kako ozbiljno razmišljaju o tužbi protiv države.

Cijenu ograničenih cijena, čini se, neki će ipak skupo platiti.

