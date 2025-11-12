Maksimir odlazi u povijest: Dinamo sprema moderni stadion od 35.000 mjesta

Grad Zagreb donio je odluku o odabiru izvođača za izradu projekta uklanjanja stadiona Maksimir. O načinu na koji će stadion biti uklonjen odlučit će zajednica slavonskih ponuditelja EURCO d.d. iz Vinkovaca i osječki RESPECT-ING d.o.o. Unatoč procijenjenoj vrijednosti od 100 tisuća eura bez PDV-a, konkretni iznos projekta rušenja će prema odluci iznositi bitno manje- 27.777,78 eura s PDV-om, javlja Jutarnji list.

Projekt uklanjanja obuhvaća izradu cjelovite dokumentacije kojom se definiraju metode rušenja, zaštita okolnih objekata i infrastrukture te gospodarenje otpadom. U dokumentaciji je posebno naglašena zaštita Maksimirske ceste i okolnih stambenih objekata podno južne tribine. Predviđeno je detaljno planiranje demontaže, uključujući postupke rastavljanja kojima se smanjuje rizik od nekontroliranog urušavanja te povećava udio materijala namijenjenih ponovnoj uporabi.

Evo što mora sadržavati projekt

Projekt mora sadržavati katastarske izvode, zemljišnoknjižni izvadak, nacrte postojećeg stanja, fotodokumentaciju, izračune površina i dokaznice mjera i troškovnika radova. Obvezna je izrada plana gospodarenja otpadom s identifikacijom vrsta otpada, metodama recikliranja i mjerama za smanjenje utjecaja na okoliš, uključujući kontrolu prašine i sprječavanje procjeđivanja.

Vodeći član zajednice ponuditelja, EURCO d.d. Vinkovci, naveo je kako je njihova ponuđena cijena rezultat dugogodišnjeg iskustva. Naime, u obrazloženju su istaknuli prethodne projekte uklanjanja, među kojima su sjeverna tribina stadiona Maksimir, hotel Internacional u Zagrebu, dimnjak koksare Bakar visine 263 metra, objekti u Rovinju i tehnološke cjeline u tvornici cementa Sv. Juraj i Sv. Kajo u Splitu.

Projekt uklanjanja Maksimira prethodi gradnji novog nogometnog stadiona i sportskog centra Svetice, čija je vrijednost procijenjena na oko 260 milijuna eura. Novi stadion, kapaciteta približno 35.000 natkrivenih mjesta, financirat će zajednički Grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske.

Radovi na novom stadionu predviđeni su za razdoblje od 2027. do 2029. godine, nakon dovršetka stadiona u Kranjčevićevoj ulici, koji će privremeno služiti za utakmice Dinama i hrvatske reprezentacije.