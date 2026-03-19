Makarska: Vozio unatoč zabrani i odbio test na droge, završio na sudu

Policijski službenici Policijske postaje Makarska u utorak, 17. ožujka oko 14.30 sati zaustavili su 39-godišnjeg vozača osobnog automobila.

Provjerom je utvrđeno da mu je na snazi zabrana upravljanja vozilima „B“ kategorije do lipnja 2026. godine. Također je odbio zahtjev policije za preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu, kao i stručni pregled uzimanja krvi i urina radi daljnje analize.

Riječ je o vozaču koji je od početka godine već tri puta zatečen u prometu pod utjecajem alkohola, pri čemu je u jednom slučaju pravomoćno kažnjen.

Zbog svega navedenog isključen je iz prometa, uhićen te priveden na sud.

Policija je predložila da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 20 dana te zabrana upravljanja vozilima „B“ kategorije na šest mjeseci.

Sud ga je nakon saslušanja pustio na slobodu, dok će odluku o odgovornosti donijeti naknadno.