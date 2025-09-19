Makarska u ponedjeljak zatvara rivu zbog sedme Ribarske večeri

Povodom sedme manifestacije „Ribarska večer“, gradska riva u Makarskoj bit će privremeno zatvorena za promet vozilima u ponedjeljak, 22. rujna.

Prema obavijesti Turističke zajednice grada Makarske, zatvaranje se odnosi na dionicu od križanja kod trajektnog pristaništa do hotela Porin. Promet će biti obustavljen od 15:00 sati te ponovno uspostavljen u 01:00 sat iza ponoći.

Vlasnici vozila i motocikala moraju ukloniti svoja vozila s rive najkasnije do 9:00 sati ujutro, kako bi se prostor očistio i pripremio za manifestaciju. Do 15:00 sati promet će biti dopušten, no parkiranje na rivi ostaje strogo zabranjeno.

Preusmjeravanje i parkirališta

Za vrijeme zatvaranja, sav promet bit će preusmjeren ulicom Stjepana Radića prema autobusnom kolodvoru. Alternativna parkirališta osigurana su:

ispred hotela Osejava,

na novom parkiralištu u sklopu Franjevačkog samostana u centru,

te na ostalim gradskim parkiralištima.

Provedbu privremene regulacije nadzirat će djelatnici Policijske postaje Makarska i komunalno redarstvo.