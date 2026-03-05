Makarska povećala uskrsnice, ove godine 80 eura za sve kategorije

Grad Makarska objavio je javni poziv za isplatu uskrsnica koje su ove godine povećane te će svim kategorijama korisnika iznositi 80 eura. Odluka je donesena zbog inflacije i rasta troškova života, a cilj joj je pomoći najranjivijim skupinama građana.

Gradonačelnik Zoran Paunović istaknuo je kako grad kontinuirano radi na povećanju cenzusa za ovakve jednokratne pomoći te na uvođenju novih mjera kroz program „Zlatni kišobran“, kojima se nastoji podići kvaliteta života građana srednje i starije životne dobi.

Pravo na uskrsnicu imaju umirovljenici čiji ukupni mjesečni iznos svih mirovina ne prelazi 600 eura, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata stariji od 50 godina koji ostvaruju pravo na naknadu za nezaposlene, nezaposlene osobe starije od 50 godina koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje neprekidno dulje od 12 mjeseci, korisnici nacionalne naknade za starije osobe te osobe koje ostvaruju pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom.

Za razliku od prošle godine, kada su postojali različiti iznosi ovisno o kategoriji korisnika, ove godine svi ostvaruju jednokratnu uskrsnicu u iznosu od 80 eura.

Zahtjevi za priznavanje prava na uskrsnicu podnose se od 5. do 25. ožujka 2026. godine Upravnom odjelu za javne potrebe i društvene djelatnosti Grada Makarske, a obrasci zahtjeva dostupni su na portirnici Gradske uprave i na službenim mrežnim stranicama Grada Makarske.