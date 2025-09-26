Makarska domaćin futsal Superkupa: Spektakl na otvaranju sezone

Makarska će ovog vikenda biti domaćin Superkupa, koji donosi pravu futsal poslasticu. U nedjelju, 28. rujna na rasporedu su polufinalni dvoboji, dok će se u ponedjeljak, 29. rujna igrati utakmica za treće mjesto i veliko finale.
Raspored utakmica
Polufinale (nedjelja, 28.9.)
• Osijek Kandit – Futsal Dinamo | 17:30
• Novo Vrijeme – Torcida Biberon | 20:00
Ponedjeljak, 29.9.
• Utakmica za 3. mjesto | 15:00
• Finale | 17:30
Svi susreti bit će emitirani uživo na programu MaxSport.
Uoči turnira izjavu je dao trener Mijo Mišerda:
„Sezonu otvaramo utakmicom Superkupa u Makarskoj protiv aktualnog prvaka. I mi i Makarska imali smo određenih promjena u sastavu u odnosu na prošlu sezonu, tako da će nam sigurno trebati neko vrijeme da se uigramo i posložimo sve na svoje mjesto. Imamo manjih problema s ozljedama, ali svi igrači koji će nastupiti bit će maksimalno spremni i dati sve od sebe. U utakmicu ulazimo s velikim motivom i vjerom u pobjedu.“