Makarska domaćin futsal Superkupa: Spektakl na otvaranju sezone

Makarska će ovog vikenda biti domaćin Superkupa, koji donosi pravu futsal poslasticu. U nedjelju, 28. rujna na rasporedu su polufinalni dvoboji, dok će se u ponedjeljak, 29. rujna igrati utakmica za treće mjesto i veliko finale.

Raspored utakmica

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Polufinale (nedjelja, 28.9.)

• Osijek Kandit – Futsal Dinamo | 17:30

• Novo Vrijeme – Torcida Biberon | 20:00

Ponedjeljak, 29.9.

• Utakmica za 3. mjesto | 15:00

• Finale | 17:30

Svi susreti bit će emitirani uživo na programu MaxSport.

Uoči turnira izjavu je dao trener Mijo Mišerda:

„Sezonu otvaramo utakmicom Superkupa u Makarskoj protiv aktualnog prvaka. I mi i Makarska imali smo određenih promjena u sastavu u odnosu na prošlu sezonu, tako da će nam sigurno trebati neko vrijeme da se uigramo i posložimo sve na svoje mjesto. Imamo manjih problema s ozljedama, ali svi igrači koji će nastupiti bit će maksimalno spremni i dati sve od sebe. U utakmicu ulazimo s velikim motivom i vjerom u pobjedu.“