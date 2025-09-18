Makarani pisali Plenkoviću, Bačiću i Bobanu, protive se prodaji zemljišta na Osejavi: "Vrijednost prostora ne može se svesti na 588 tisuća eura"

Udruga za održivi razvoj Osejava iz Makarske uputila je otvoreno pismo premijeru Andreju Plenkoviću, ministru Branku Bačiću i županu Blaženku Bobanu, u kojem izražava snažno protivljenje najavljenoj odluci o prodaji državnog zemljišta na poluotoku Osejava privatnom investitoru OLMA PROJEKT d.o.o.

Na dnevnom redu 3. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, zakazane za 22. rujna 2025., nalazi se prijedlog prodaje parcele površine 1135 kvadrata koja je nedavno izdvojena parcelacijom iz veće šumske čestice pod upravom Hrvatskih šuma. Grad Makarska, koji tu parcelu ima u zakupu do 2033. godine, planirao je njezino uređenje u javni i zeleni prostor dostupan građanima i posjetiteljima.

"Odluka pogoduje investitoru"

Udruga u svom obraćanju upozorava kako bi eventualna prodaja zemljišta išla na ruku investitoru koji već godinama razvija projekte na prostoru bivše uljare i susjednih parcela prenamijenjenih u turističku zonu. Time bi, tvrde, dobio priliku objediniti cijeli kompleks i otvoriti prostor za gradnju hotela s osam etaža, odmah uz Gradski sportski centar.

Posebno ističu da se radi o području koje se nalazi unutar prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže (2024.–2033.), što dodatno naglašava njegovu važnost za očuvanje prirode.

Zakonska mogućnost darovanja Gradu

U otvorenom pismu navodi se kako Zakon o upravljanju pokretninama i nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske predviđa mogućnost darovanja zemljišta jedinicama lokalne samouprave za projekte od javnog interesa. Grad Makarska već je službeno zatražio darovanje parcele, a sličan primjer, dodaju, nedavno je realiziran u Baškoj Vodi.

Također podsjećaju na odredbe Zakona o zaštiti prirode, koji ističe obvezu sprječavanja štetnih zahvata u prirodi te usklađenost s EU direktivama o očuvanju staništa i divlje faune.

"Građani su već rekli NE"

Predstavnici Udruge podsjetili su i na događaje iz 2018. godine, kada je 4177 građana potpisalo peticiju za zaštitu poluotoka Osejave u kategoriji značajnog krajobraza, a javni prosvjedi jasno su pokazali protivljenje devastaciji tog prostora.

Od nadležnih tijela traže:

Povlačenje točke o prodaji zemljišta s dnevnog reda Županijske skupštine, Zaustavljanje postupka prodaje i pokretanje postupka darovanja Gradu Makarskoj, Poštivanje zakona i zaštite javnog interesa.

– Osejava su pluća našega grada. Vrijednost ovog prostora ne može se svesti na 588.000 eura početne cijene na dražbi – njegova vrijednost je nemjerljiva i pripada svim sadašnjim i budućim generacijama, poručuju iz Udruge za održivi razvoj Osejava.