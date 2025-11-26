Majstorski potez iz Grada Splita: o ovom plakatu nasred Zagreba svi pričaju

Grad Split odlučio je poigrati se konkurencijom ondje gdje najviše boli – na mjestu i u trenutku kad je razlika najvidljivija. U Zagrebu je tako osvanuo jumbo plakat koji Zagrepčane poziva na splitski advent, i to atraktivnom porukom: dok se advent u metropoli odvija na 4 Celzijeva stupnja, Split nudi ugodnih 15.

Riječ je o kampanji na kojoj je radila marketinška stručnjakinja Marija Turkalj, koja je na društvenim mrežama istaknula da je riječ o izvrsnom primjeru takozvanog repozicioniranja konkurencije.

„Repozicioniranje konkurencije je moćna strategija kad se izvede kako treba. Jutros sam vidjela plakat Adventa u Splitu, postavljen u Zagrebu, upravo na tu temu“, napisala je Turkalj.

Objašnjava da se tom strategijom ne napada izravno konkurent, već se naglašavaju aspekti u kojima vlastita ponuda ima jasnu prednost – u ovom slučaju to su toplije vrijeme i sunčani advent u Splitu.

„Ovakva komunikacija ne znači direktan napad, nego pametno definiranje usporednih kriterija. Cilj je učiniti vlastitu ponudu poželjnijom i jasnijom“, dodala je.

Zaključila je i kako ju je kreativno rješenje kampanje ujutro razvedrilo – posebice u kaosu zagrebačkog prometa čiji su stanovnici upravo meta ove duhovite adventske poruke.