Majstor za internet: Evo gdje bi se trebao nalaziti ruter da bi WiFi bio odličan

Korisnici kabelskog i optičkog interneta najčešće se žale na Wi-Fi signal. Bez obzira na brzinu paketa, često se susreću s problemima pada brzine kada testiraju kvalitetu interneta putem Wi-Fi mreže.

Kako objašnjava zaposlenik tehničke podrške jednog telekomunikacijskog pružatelja usluga za novu.rs, koji je želio ostati anoniman, korisnici bi najprije trebali provjeriti ostvaruje li se propisana brzina internetskog paketa putem izravnog povezivanja (LAN kabelom). Ako se ne postiže približna brzina navedena u ugovoru, potrebno je nazvati tehničku podršku kako bi riješili problem sa postavkama mreže i rutera. Ako je sve u redu, a Wi-Fi i dalje ne daje dobre rezultate, uzroci sporije mreže mogu biti različiti – od uređaja čiji modem ne podržava brzinu interneta, preko položaja rutera u stanu ili kući, do "gutanja interneta“ od strane drugih uređaja.

Središnji položaj = bolja pokrivenost

Ruter treba, ako je moguće, postaviti u središnji dio stana, ne u kut, ne "na zid pokraj“, već u prostor koji omogućuje da se signal ravnomjerno širi u svim smjerovima. Ako ruter stoji u kutu, iza vrata ili blizu vanjskog zida, velik dio signala "bježi“ izvan stana, umjesto da pokriva sve prostorije.

Visina i otvoren prostor su važni

Postavite ruter na policu, stolić ili nosač na zidu – ne na pod i ne iza namještaja. Wi-Fi signal širi se više horizontalno nego vertikalno, pa će ruter postavljen "u visini“ imati bolju pokrivenost.

Izbjegavajte prepreke i uređaje koji ometaju signal

Debeli zidovi, metalne površine i spremnici s vodom (npr. akvariji) mogu oslabiti ili reflektirati signal. Na primjer, mikrovalna pećnica radi na sličnim frekvencijama kao Wi-Fi i može stvarati smetnje.

Stanovi i manji prostori

Ako živite u stanu, važnije je nego ikada da ruter ne bude uz vanjski zid ili u kutu. Ako to nije moguće zbog infrastrukture (utičnica, priključak interneta), razmislite o produženju LAN kabela do boljeg mjesta ili o mesh sustavu s više čvorova.

Više katova? Ruter na sredini ili više

U kućama s više katova preporučuje se postaviti ruter na srednjem katu ili bliže stropu prvog kata, kako bi signal pokrivao prostor i iznad i ispod. Tako se izbjegava situacija da sobe na katu ili u potkrovlju imaju slab signal.