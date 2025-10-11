'Majstor' obećao renovirati kupaonicu, uzeo tisuće eura i nestao

U Policijskoj postaji Karlovac s ispostavom Vojnić jučer je zaprimljena prijava 27-godišnjakinje da je zajedno sa 32-godišnjakom početkom kolovoza preko internet stranice pronašla kontakt telefon preko kojeg su s nepoznatim navodnim predstavnikom građevinske tvrtke dogovorili građevinske radove adaptacije kupaonice u stanu.

Za dogovorene poslove nepoznatom muškarcu su unaprijed tijekom rujna, u dva navrata, osobno predali nekoliko tisuća eura nakon čega im se muškarac više nije javljao niti je dolazio u stan zbog čega se smatraju prevarenim.

Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje.