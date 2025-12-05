Majstor čokolatijer otkrio koja je najveća pogreška kod otapanja čokolade

Bliži se Božić, a sigurno ćete za barem jednu slasticu na blagdanskom stolu morati otopiti čokoladu. Sposobnost otapanja čokolade do svilenkasto glatke teksture vještina je koja podiže svaku slasticu na višu razinu, od preljeva za cheesecake do prozračnog moussea.

No, put do savršenstva često je popločan grudicama i zagorjelim ostacima. Kako bi riješio te probleme, slavni francuski slastičar i majstor čokolatijer Jacques Torres podijelio je svoje profesionalne savjete, piše Simply Recipes, počevši od najveće pogreške koju mnogi ponavljaju, a koja uništava čokoladu.

Najčešća pogreška koja uništava čokoladu

Prema Torresu, najveća pogreška koju ljudi rade jest otapanje čokolade na previsokoj temperaturi. Zbog previše topline čokolada može zagorjeti, a kada se to dogodi, povratka više nema.

Ključni je problem, kaže, otapanje čokolade u mikrovalnoj pećnici na najjačoj snazi, što onemogućuje postupno i ravnomjerno zagrijavanje. Ako se odlučite za mikrovalnu, Torres savjetuje da odaberete srednju snagu i budete strpljivi. Promiješajte čokoladu svakih 15-ak sekundi.

Torres čak preferira ovu metodu u odnosu na klasično otapanje na pari jer pruža više kontrole i eliminira rizik od vlage. Ako ipak morate koristiti posudu na štednjaku, budite iznimno oprezni. "Čokolada i voda se ne miješaju", upozorava Torres. "Para nije prijatelj čokolade. Može učiniti čokoladu gušćom."

Čokoladne kapljice ili sjeckana čokolada?

Iako mnogi recepti navode jednu ili drugu opciju, Torres kaže da će kvalitetne čokoladne kapljice biti sasvim dovoljne za većinu primjena, pod jednim uvjetom - da su iz svježe otvorenog pakiranja. "Kada ostavite pakiranje otvorenim, budući da kapljice imaju veću površinu, brže upijaju vlagu", objašnjava. To može uništiti teksturu, čineći je gustom i zrnatom umjesto glatkom.

Ako pak koristite blok čokolade, obavezno ga nasjeckajte na male, podjednake komadiće. Na taj će se način topiti brže i ravnomjernije. Nikada nemojte stavljati cijeli blok čokolade u mikrovalnu. A kada je riječ o idealnoj čokoladi za otapanje, osnovno je pravilo koristiti čokoladu s udjelom kakaa od najmanje 60 posto - dovoljno visok postotak kakaa ključan je za postizanje iznimno glatke teksture, prenosi Index.