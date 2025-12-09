Majka uključila dva uređaja dok su se djeca kupala. Završili su u bolnici

Našićka policija u ponedjeljak u 21:30 zaprimila je dojavu 31-godišnjakinje iz okolice Našica da su joj se djeca u dobi od tri i šest godina gušila od udisanja zraka dok ih je kupala.

Djeca su hitno prevezena u Opću županijsku bolnicu Našice, gdje su pregledana i zadržana na promatranju.

Na mjestu događaja je ekipa PU osječko-baranjske, uz asistenciju stručnih osoba za plinske sustave i dimnjake, obavila očevid kojim je utvrđeno da su djeca otrovana ugljičnim monoksidom zbog korištenja takozvane prisilne ventilacije, odnosno kuhinjske nape.

"Ona je izvukla kisik iz prostora, što je dovelo do povećane koncentracije ugljičnog monoksida u kupaonici u kojoj je radio plinski bojler", objasnili su iz policije.