Majka ubila i raskomadala sina kako bi spasila snahu od obiteljskog nasilja

Talijanska javnost potresena je brutalnim ubojstvom u kojem je 61-godišnja Lorena Venier priznala da je ubila i raskomadala vlastitog sina Alessandra (35) uz pomoć njegove supruge. Kako piše New York Post, Venier tvrdi da je zločin počinila kako bi zaštitila snahu, 30-godišnju Mailyn Castro Monsalvo, od njegovog dugotrajnog fizičkog zlostavljanja.

Zločin je otkriven 25. srpnja, kada je Castro kontaktirala policiju i ispričala što se dogodilo. Policija je potom pronašla Alessandrovo tijelo, raskomadano i posuto vapnom, u podrumu obiteljske kuće u Gemoni del Friuli, gdje je živio sa suprugom i njihovom šestomjesečnom kćeri.

Plan smišljan mjesecima

Tijekom ispitivanja na sudu, Venier, po zanimanju medicinska sestra, ispričala je da je planiranje počelo još u siječnju, nakon rođenja unuke. Navela je kako ju je snaha više puta molila da intervenira jer ju je Alessandro tukao, vrijeđao i prijetio joj smrću, čak i u razdoblju njezine postporođajne depresije. Lorena je opisala i trenutak kada ju je sin fizički napao nakon što je odlučila prijaviti njegovo ponašanje.

Prema njezinim riječima, presudan je bio trenutak kada je Alessandro najavio preseljenje u Kolumbiju i plan da povede i dijete. Venier je tvrdila da je u toj zemlji njezina snaha s bebom bila u “ozbiljnoj opasnosti” i da je jedini način da ih zaštiti bio – ubojstvo.

Kako se odvijalo ubojstvo

Prema nalazima istrage, Venier i Castro su Alessandru u piće dodale sredstvo za smirenje, a zatim mu je majka ubrizgala dvije doze inzulina iz bolnice u kojoj radi. Budući da je još bio živ, ugušile su ga jastukom i zadavile vezicama za cipele. Nakon toga, Venier ga je, kako sama priznaje, raskomadala pilom za metal i pokušala prikriti tragove vapnom.

Na sudu je pokušala minimalizirati ulogu snahe, tvrdeći da je Castro sudjelovala samo u premještanju tijela. Plan je, kaže, bio da se nestanak predstavi kao dio planirane obiteljske selidbe, no priznanje snahe policiji taj je plan srušilo.

Lorena Venier tereti se za ubojstvo i skrivanje tijela, dok je Castro Monsalvo pod istragom zbog poticanja na ubojstvo.