Majka tvrdi: "Želim upozoriti roditelje, zaštitar je uznemiravao i dirao moju maloljetnu kćerku"

U srijedu navečer redakciji Dalmacije Danas javila se majka maloljetne djevojke (osmi razred) koja je, prema njezinim navodima, u jednoj trgovini u Dalmaciji doživjela vrlo neugodno iskustvo sa zaštitarom na dužnosti. Zbog osjetljivosti slučaja i činjenice da je riječ o osobi mlađoj od 18 godina, objavljujemo tek opće okolnosti; podaci o identitetu roditelja su poznati redakciji.

Prema riječima majke, kći je otišla u dućan pripremiti se za ekskurziju. “Zaštitar je počeo komunicirati s njom, no ona je odbila razgovor. Tada je, kako kaže, počeo dirati po dijelovima tijela, uključujući milovanje po kosi, te je ispitivao što radi i zašto kupuje određene stvari, pri čemu je bio neugodan”, navodi majka.

Vratila se prestrašena, otac potražio zaštitara

Djevojka se, tvrdi majka, vratila kući prestrašena i ispričala što se dogodilo. Otac je otišao do trgovine i upozorio zaštitara “da se ne smije tako ponašati prema maloljetnim osobama”. “Došlo je do incidentne situacije, a dva mladića su zaustavila supruga”, opisuje majka.

Otac je pozvao policiju i od zaštitara tražio da pokaže snimke nadzornih kamera, no on je, prema riječima obitelji, odbio uz obrazloženje da “nije sve tako kako izgleda”. Policija je, tvrdi majka, stigla nakon čega su svi otišli dati iskaz, uključujući njenog supruga i kćerku.

Zaprepaštena pitanjem zaštitarske tvrtke

Majka kaže kako je kontaktirala i zaštitarsku tvrtku u kojoj radi sporni zaštitar. “Rekli su mi da ne znaju da im je zaštitar na policiji. Umjesto da pitaju za dijete, pitali su me je li objekt ostao bez zaštitara. Ostala sam zaprepaštena takvim pitanjem. Čudim se kako funkcionira društvo”, rekla je.

“Želim upozoriti roditelje da s djecom razgovaraju i da prijave svaki sličan slučaj”, poručila je majka, ističući da se sve zbilo u srijedu iza 18 sati.