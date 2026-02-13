Majka ove natjecateljice dva puta je nastupala na Dori!

Ovoga tjedna sve oči uprte su u studio Anton Marti, koji na nekoliko dana postaje središte hrvatske glazbe. Nakon iznimno uzbudljivog prvog polufinala, održala se i druga polufinalna večer glazbenog natjecanja Dora 2026., putem kojeg Hrvatska bira predstavnika za jubilarni, 70. Eurosong, koji se održava u Beču. Dvanaest kandidata ostalo je u konkurenciji za osam mjesta u velikom finalu, koje će se održati u nedjelju 15. veljače.

Rasplesanim nastupom tijekom kojeg su joj se pridružile plesačice Lana Mandarić je razbudila publiku u studiju.

Mlada Lana, čija majka Zorana Šiljeg je dvaput nastupala na Dori, vratila se na ovo natjecanje poslije dvije godine. Prvo predstavljanje široj javnosti imala je u jednom glazbenom showu 2023., kada je sve osvojila svojim vokalnim sposobnostima, uz jedinstvenu i upečatljivu interpretaciju, a nedugo poslije natjecale na Dori s pjesmom "More".

Kao jedna od najperspektivnijih izvođačica mlađe generacije, Lana je više puta ulazila na HR Top 100, a najbolji plasman je ostvarila s pjesmom "A što ću kada volim te", koji je predstavila na prošlogodišnjem Zagrebačkom festivalu, piše Dnevnik.hr.