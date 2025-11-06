Majka Jean-Michela Nicoliera je dala intervju: "Ne zaboravite da su još trojica pronađena"

Lyliane Fournier, francuska majka hrvatskog heroja, dočekala je dan koji je iščekivala duge 34 godine. Na Memorijalnom groblju u Vukovaru danas će naposljetku sahraniti svoga sina Jean-Michel Nicoliera, čiji su posmrtni ostaci identificirani proteklih dana.

Za Večernji list ispričala je kako su ona i obitelj doznali da je Jean Michel pronađen.

"Naš prijatelj Hervé Rousseau primio je poziv ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, prošlog ponedjeljka u večernjim satima, dva dana uoči identifikacije u Vukovaru. Ministar nas je tom prilikom pozvao nas na sastanak koji će se održati sutra ujutro, u utorak. Naravno, bili smo u dogovoreno vrijeme u njegovom uredu gdje smo dobili još uvijek neslužbene informacije da bi jedan od ekshumiranih osoba mogao biti moj sin, da postoji velika vjerojatnost, jake pretpostavke, da je to upravo on. Ministar je zatražio da svakako dođemo na službenu identifikaciju u Vukovar u srijedu u 11 sati, gdje smo naravno došli i saznali toliko dugo iščekivanu vijest", rekla je Lyliane.

Želi dostojanstven pogreb za sina.

"Još jednom, zamolila bih i zatražila, zbog dostojanstva, smirenosti i poštovanja prema obitelji, u molitvi, da se ne donose bengalske vatre, kao ni zastave navijačkih skupina kao što su Bad Blue Boys, Armada i Torcida, isto tako zastave braniteljskih udruga, kao što su Tigrovi, HOS, Pauci, Gromovi itd. Podsjećam sve da je ovo sprovod, ja pokapam svoga sina. Želim da ispraćaj prođe dostojanstveno.

Također, molila bih da hrvatska javnost ne zaboravi da Jean-Michel nije jedini čiji su posmrtni ostaci pronađeni toga dana, trojica su sve te godine ležala čak u istoj grobnici s mojim sinom. (Oni su: Josip Batarelo, rođ. 1947., pripadnik 204. brigade HV-a, ubijen na Ovčari u dobi od 44 godine, Zorislav Gašpar, rođ. 1971., pripadnik 204. brigade, ranjen 15. listopada 1991. od granate, ubijen na Ovčari u dobi od 20 godina, a uz njih identificiran je i Dragutin Štic, rođ. 1939., odveden sa Sajmišta i ubijen u dobi od 52 godine, te su njegovi posmrtni ostaci ekshumirani iz masovne grobnice na Petrovačkoj doli, op. a.). Želim da građani budu nazočni na sva četiri sprovoda, da isprate na posljednji počinak sve njih, i da u narodu dugo živi sjećanje na te ljude, ne samo na mog sina", rekla je.