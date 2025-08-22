Majka i kći iz Sinja pokrenule hit brend, evo zašto su njihovi proizvodi zaludjeli žene: „Pa ja ti to mogu bolje“

Dvije Sinjanke, majka i kći, iza pomalo arhaičnog naziva Luxe Bags već dvanaest godina stvaraju torbe koje su sve samo ne obične. Katarina Sablić i njezina majka Sanka Svalina svoj su brend izgradile na strpljenju, upornosti i ručnom radu, a svaka torba nastaje isključivo po narudžbi i u dogovoru s klijenticama. Dok Katarina vodi marketing i brine o narudžbama, Sanka svaku torbu sama šiva, a zajedno osmišljavaju krojeve, biraju materijale i oblikuju modele koji se ističu individualnim pristupom i originalnim dizajnom. Njihova priča krenula je spontano, a danas se torbe Luxe Bags nose od poslovnih žena do svih onih koji u svakodnevici traže praktičnost, funkcionalnost i dašak osobnog pečata.

U razgovoru za Dalmaciju Danas otkrivaju kako je sve počelo, koji su najveći izazovi na njihovu putu, ali i zašto je upravo individualni pristup ono što njihov brend čini posebnim.

Ideja za brend Luxe Bags rodila se sasvim spontano prije nešto više od dvanaest godina. Nakon što je Katarina Sablić kupila svoju prvu ručno rađenu torbu, s oduševljenjem ju je pokazala majci Sanki.

„Oduševljeno sam je pokazala mami koja je na to rekla: pa ja ti mogu ovo napraviti i bolje. Tako je sve krenulo… Prvo mojim prijateljicama, i tako pomalo počele su stizati prve narudžbe“, otkriva nam Katarina na početku.

Kako smo već spomenuli, dizajn svih torbi ove dvije Sinjanke rade same.

„Dizajn torbi radimo isključivo sami, ja i mama. Često je to spoj nekih naših ranijih modela. Neka nova kopča, zanimljiv čvor ili mašna su ono čime ih redizajniramo. Radili smo razne oblike do sada, uključujući skroz okrugle pa i trokutaste torbe“, priča nam Katarina.

Zanimalo nas je kako izgleda cijeli proces izrade.

„Proces izrade uvijek započinje razradom kroja što je možda najteži dio u samoj izradi. Svaki kroj treba razraditi do detalja, odrediti pravu veličinu. Nekada napravimo četiri do pet torbica dok ne dođemo do željene dimenzije i točnih proporcija. Nakon razrade kroja, slijedi krojenje, lijepljene određenih dijelova, potom šivanje, a na kraju postavljanje detalja, metalnih komponenti. Sama izrada varira ovisno o modelu, ali kada je potrebno torbica može biti gotova u jednom danu“, opisuju naše sugovornice.

Najpopularniji model

Najtraženiji model tijekom cijele godine svakako je aktovka, torba koja je postala prepoznatljiv potpis brenda. U ljetnim mjesecima, navodi Katarina, posebno se ističe shopper torba s personaliziranim inicijalima.

„Na proljeće smo napravili novi model torbice "LEJLA" koji se pokazao kao pun pogodak jer vidimo velik interes za ovim modelom te planiramo za zimu napraviti malo veću inačicu ovog modela koji je jako ležeran i praktičan“, kazuje nam Katarina.

Za izradu torbi najčešće biraju eko kožu, materijal koji je jednostavniji za održavanje i lakše dostupan. Ipak, njihova velika želja je u budućnosti krenuti i u izradu torbi od prave kože, što zahtijeva potpuno nove tehnike šivanja.

„Trendovi se jako brzo mijenjaju i prevelika je ponuda pred kupcima što naravno stvara i brojne negativne ekološke učinke. Iskreno se nadam da će ovaj koncept "slow fashion" što prije zaživjeti te da ćemo birati komade koji su dugoročniji po dizajnu ali i kvaliteti“, smatraju naše sugovornice.

„Ne želimo serijsku proizvodnju“

Na samim počecima, govore nam Sinjanke, najveći izazov bio je pronalazak odgovarajućih materijala i metalnih komponenti. No, upornost ste isplatila.

„Također bilo je i manjih birokratskih prepreka u vidu dobivanja poticaja za rad, ali smo bile uporne i u tom trenutku smo iskoristile sve što je bilo moguće kako bismo pokrenule svoj mali biznis“, ponosno će.

Kad govore o budućnosti, naglašavaju da nemaju ambiciju prerasti u veliki brand.

„Luxe Bags i dalje vidimo kao manji brend koji njeguje individualni pristup izradi, bez serijske proizvodnje. Smatramo da je upravo to naša najveća prednost u odnosu na druge koji se bave sličnim poslom“, ističu Katarina i Sanka. Dodaju i kako kolekciju šire svake godine te su posebno ponosne na broj modela koje su do sada predstavile.

Na pitanje jesu li se kao žene poduzetnice u Hrvatskoj susrele s predrasudama, odgovaraju kako im to, srećom, nije bila prepreka.

„Ne mogu reći da je bilo nekih predrasuda u našem poslu. Naši najbliži su uvijek bili podrška i vjerovali da ovaj mali brend može opstati. Mi se i dalje trudimo i nastojimo približiti naš rad većoj populaciji“, kažu.

Funkcionalnost na prvom mjestu

Iako se njihov rad odlikuje estetikom i prepoznatljivim detaljima, Katarina i Sanka naglašavaju kako je ipak funkcionalnost uvijek na prvom mjestu.

„Naše torbe koriste se svakodnevno, nisu zamišljene isključivo za posebne prigode. Više su to praktične, svakodnevne torbe, a svoju funkcionalnost najbolje potvrđuje poslovna aktovka koju najčešće biraju poslovne žene, djelatnice u prosvjeti, pravosuđu i sličnim profesijama, koje traže torbu koja će im služiti u poslovnom smislu“, objašnjavaju.

Kada je riječ o profilu kupaca, njihove torbe najčešće biraju žene između 25 i 45 godina.

„To je nekako naša najjača populacija. Imamo raznih modela, ali mlađe djevojke ipak se češće odlučuju za high street brendove,“ kažu.

Na pitanje postoji li torba koja im je posebno prirasla srcu, nisu dugo razmišljale.

„Sve torbe za nas imaju neku priču, od svog nastanka, odabira, naziva i slično tako da nam je teško izdvojiti neku od njih“, zaključuju na kraju našeg razgovora Katarina i Sanka.