Majka dječaka ubojice iz Beograda traži da on nastavi školovanje, poslala pismo

Majka dječaka ubojice iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" u Beogradu obratila se institucijama sa zahtjevom da se riješi pitanje daljnjeg školovanja njezino dvoje djece. Majka Koste K. u pismu nijednom riječju ne spominje masakr u “Ribnikaru”, već apelira za pomoć navodeći da je situacija u kojoj se nalazi njezina obitelj složena, doznaje Blic.

U pismu koje je, prema pisanju Blica, vrlo šturo, majka dječaka koji je ubio devet učenika i zaštitara navodi da je "otvoreno pitanje obaveznog osnovnog obrazovanja za njezinu djecu". Napominje da njezina mlađa kći, koja je pohađala istu školu kao i Kosta.K, ne može nastaviti školovanje u Ribnikaru, a sin joj je na Klinici za neurologiju i psihijatriju za djecu i mladež. Majka dječaka ubojice zahtjev je poslala prije nekoliko dana.

Prema saznanjima Blica, dječak ubojica neće biti pušten iz Klinike, a njegovo daljnje školovanje odvijat će se po propisima. Kako je osnovno obrazovanje u Srbiji po zakonu obavezno, individualnu nastavu pohađat će online, prema uvjetima za djecu koja su hospitalizirana.

Hoće li biti određenih promjena, kao i kakav će točno biti model školovanja dječaka koji je ubio devetero svojih vršnjaka i zaštitara, trebalo bi se doznati tijekom tjedna.

Kosta opisao kako je pucao s ocem

Podsjetimo, Kostu K. je u srpnju ispitalo Više javno tužiteljstvo u Beogradu. Kako je Telegraf.rs doznao od izvora istrage, Kosta je otkrio da mu je otac stavio pištolj u ruke u streljani u kojoj je tri puta s njim vježbao pucanje.

"Osumnjičeni je izjavio da mu je otac stavio pištolj u ruke, dakle ne instruktor, nego njegov otac. Otac je ponio svoja dva pištolja i poveo sina u streljanu. Onda je rekao instruktoru da ga obučava da puca i to baš s njegova dva pištolja. Otac je izričito tražio, inicirao je da njegovo dijete nauči precizno pucati. Dakle, on mu je omogućio obuku s pištoljima", rekao je sugovornik Telegrafa.

Kosta Kecmanović je otkrio i kako je provalio u očev sef s oružjem.

"Dječak osumnjičen za masakr u Ribnikaru je na saslušanju jučer do detalja opisao kako je provalio šifru sefa u kojem je njegov otac Vladimir Kecmanović čuvao oružje. Sef ima tri broja. Kako je (dječak) izjavio, on je zatekao brojčanik već namješten na prva dva broja, a treći je okrenuo i iz drugog puta pogodio. Na primjer, ako je šifra bila 687, prva dva broja, znači 6 i 8 su već bila tako namještena, a na trećem je recimo bio broj 5, a on je okrenuo na 6, pa na 7 i 'ubo'. Prema izjavi našeg sugovornika iz istrage, on je veoma lako otvorio sef i vjeruje se da je otac odgovoran, odnosno, kriv jer nije dovoljno dobro osigurao mjesto na kojem čuva oružje", rečeno je za Telegraf.

Tvrdio da je ideju za masakr dobio dok je gledao dokumentarac

Blic pak piše kako je dječak tijekom ispitivanja ispričao i da je na ideju da ubija po svojoj školi Vladislava Ribnikara u Beogradu dobio kada je gledao dokumentarni film u kojemu se spominjalo masovno ubojstvo, neslužbeno doznaje Blic.

Izjavio je kako je nastavio na internetu pretraživati pojmove na temu pucnjava i ubojstva, i analizirao što su napadači radili i gdje su, uvjetno rečeno, "griješili" prilikom izvršenja svojih užasnih zločina.

Rekao da se kaje, nije htio gledati slike ubijenih

"Izjavio je da se kaje zbog ubojstava. Nije želio vidjeti fotografije učenika iz škole koje je ubio i u objašnjenju je rekao da mu je neugodno", rekao je izvor Blica.

Govoreći o obiteljskim odnosima rekao je da u kući nije bilo posebnih pravila. Nije bilo kažnjavanja, osim "blage kazne oduzimanja telefona". Od njega i sestre se očekivalo da budu pristojni i kulturni.

Odnos s ocem opisao je kao dobar, a za majku je rekao da je brižna, suosjećajna, pametna i dobra. Ustvrdio je da su se roditelji lijepo slagali i da mu sada nedostaju otac, majka, sestra, pas i ujak.