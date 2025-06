Maja Šuput se nakon razvoda zeza na vlastiti račun

Maja Šuput danas je šokirala mnoge nakon što je na Instagramu objavila da se razvela.

'Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo – svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza - više u stilu 'hvala ti na svemu i sretno dalje'. Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije - naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu', napisala je, prenosi Story.

'I dalje smo obitelj - samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. Molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. S ljubavlju i osmijehom!', dodala je.

Pjevačica se sad odlučila našaliti na vlastiti račun. Naime, podijelila je objavu nalik novinskom članku na kojoj piše: 'Povodom rastave Maje Šuput i njena čovjeka, Plenković sazvao izvanrednu sjednicu Vlade RH!! Na sjednici će se raspravljati o točnom datumu dana žalosti, kao i osiguravanju psihološke pomoći pogođenim građanima, javljaju nam izvori bliski Vladi'.