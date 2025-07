Maja Šuput iskreno otkriva što danas misli o braku!

Odlično raspoložena i puna energije, baš kao njezin novi ljetni hit, Maja Šuput uzela je kratki predah kako bi čitateljima Storyja prvima otkrila detalje o snimanju spota za pjesmu ‘Nisam ja za male stvari’.

U videouratku koji je nastao na jednoj od najljepših istarskih lokacija, glavnu mušku ulogu ima popularni Šime Elez kojeg smo gledali u showu ‘Gospodin Savršeni’. A iako će mnogi kad vide njihovu kemiju na ekranu odmah pomisliti na romansu, ono što se događa na setu nije ljubavna priča, već čista profesionalna suradnja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U razgovoru za Story, 45-godišnja pjevačica prvi put progovara o novom početku nakon razvoda, životu s četverogodišnjim sinom Bloomom te odnosu s bivšim suprugom Nenadom Tatarinovim - koji je i dalje u velikoj mjeri prisutan u njezinu životu.

Na pitanje o odnosu sa Šimom Elezom, odgovara:

- Moram priznati da nisam mislila da ću to napraviti jednom izjavom, koja je bila poprilično u mom stilu - kako je on između mene i Franke Batelić mogao izabrati Franku? No on je učinio još bolji potez. Idući me dan ujutro, dok sam bila na sastanku, nazvao na videopoziv. Kako nisam imala broj javila sam se, nisam ni gledala da je video, mislila sam da je audio. I odjednom Šime na videu. Iznenadila sam se i počeli smo se smijati kao ludi. A onda smo se i upoznali na vašem partyju i cijelu noć pričali. Ta je večer prošla ugodno i veselo tako da smo kasnije ostali u kontaktu - kazala je Šuput.

Otkriva i kako će izgledati njezino ljeto.

- Kod mene ne može biti udarnije. Cijeli svibanj provela sam na setu ‘Supertalenta’, svoje najdraže emisije i najvećeg projekta u godini. Nakon toga snimili smo spot za pjesmu ‘3 i 15’. To je atipična pjesma za mene, ali obožavam je. Snimili smo produkcijski stvarno impresivan spot. Cijeli lipanj imala sam svirke i koncerte, a u srpnju sam na ljetnoj turneji. S obitelji sam 60 dana na moru i sa svoje ljetne destinacije putujem na gaže. Naravno, uvijek imaš dan-dva slobodno za kupanje, sunčanje, hranu i sve moje hedonističke ludosti. Ali čeka me jako puno pjesme i putovanja, što volim. Nisam baš za male stvari - govori Maja za Story.

Upitana je i o odnosu s bivšim suprugom Nenadom.

- I dalje se družimo i ljetujemo zajedno kao obitelj. Mama sam koja mora otići na svirku i prirodno je da je otac s djetetom. Ali brzo se žurim natrag jer svi znaju da sam zaljubljena u svoje dijete i da mi je to svetinja. Svi smo zajedno, jedna moderna obitelj, složni, veseli i živimo u zajednici kao i prije. Nema potrebe da radimo neka razdvajanja. Ovo nam je prirodno, normalno, ugodno i najzdravije za dijete.

Na pitanje kako danas gleda na brak i vjeruje li i dalje u ljubav i partnerstvo, samo u drukčijem obliku, odgovara:

- Na brak gledam isto kao i prije 15 godina. Nemam neki drukčiji odgovor od toga.

Cijeli intervju pročitajte OVDJE.