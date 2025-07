Maja Šuput i Šime Elez u 'vrućim' scenama. Zanimljivo je kako su se upoznali

Maja Šuput (45) i 19 godina mlađi Splićanin, 'Savršeni' Šime Elez, ponovno su u centru pažnje - ovoga puta zahvaljujući atraktivnim fotografijama sa snimanja novog spota za Majinu pjesmu "Nisam ja za male stvari". Njihova kemija ispred kamere zapalila je društvene mreže. Pjevačica ne skriva svoje oduševljenje suradnjom sa Šimom, koji se, prema njezinim riječima, odlično snašao pred kamerom.

- Njemu je jednostavno to prirodno. Prvo, on iznimno voli kameru i voli biti na kameri, to je evidentno i nema problem s pokazivanjem. I zato mislim da će ovaj spot biti the spot i da će ova pjesma biti the pjesma - otkrila je Maja u intervjuu za IN Magazin.

I sam Šime priznaje da mu snimanje nije teško palo.

- Najgore od svega nisam trebao puno glumiti. Meni je toliko bio gušt biti dio toga i uživiti se u tu ulogu da stvarno nisam imao osjećaj da išta izvodim na silu ni da mi je bilo koji dio spota teško snimiti. Mislim, pola spota sam u kupaćem, ljudi, odrastao sam na moru, tako da... - kazao je Šime.

Vremenski uvjeti nisu im išli na ruku - snimalo se na ekstremnih 40 stupnjeva, a Šime je proveo sate na suncu.

- Da, na 40 stupnjeva. U jednom trenu je poljubičastio jer taj dan je bio najtopliji dan u Hrvatskoj, a on je snimao scene od 11:30 do 14 sati sam na bazenu, stvarno je u jednom trenu bio ljubičast - ispričala je Maja.

Zanimljivo je kako su se Maja i Šime uopće upoznali - sve je počelo zbog izazova na društvenim mrežama, gdje je Šime kao svoju glazbenu favoritkinju izabrao Franku Batelić umjesto Maje, na što je pjevačica reagirala vrlo otvoreno.

- A znaš mene, ja reagiram onako iskreno. I kad je on rekao Franka, ja sam rekla kako Franka? Mislim, Franka je super cura, ali pored mene žive, ja koja pjevam non stop po tom Splitu, vesela sam, vedra. Ja sam puno vatrenija od Franke, koja je potpuno normalna. Mislim, i ja sam normalna, ali Franka je baš super normalna - kazala je Maja.

Nakon tog komentara, Šime se odlučio dokopati Majinog broja i bez najave ju je nazvao na videopoziv.

- Odvratno, ja sam umrla. Ja sam noć prije negdje nešto radila, točno se sjećam da sam izgledala tako strašno. Imala sam periku i kosa mi je bila sva slijepljena od te perike. I moja menadžerica je držala moj mobitel, baš smo bili nešto poslovno. Pritom ja izgledam najgore ikad u povijesti. Imam zalizanu kosu, nemam kap šminke. Katastrofa, ne želiš da te itko tako vidi. I ona kaže 'netko te zove'. I ja samo stisnem, mislila sam da me netko zove na poziv i ja pogledam, a on me zove na videopoziv. I samo je bilo ajme, ne mogu sad pričati. Samo sam sklopila slušalicu i onda sam ga nazvala kasnije kad sam se malo dobila - otkrila je Maja.

