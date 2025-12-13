Maja Šuput i Šime Elez danas uživaju u dalmatinskom gradu: Pogledajte što je Maja obukla

Maja Šuput danas gušta u Zadru, a trenutke opuštanja podijelila je i na društvenim mrežama. U društvu Šime Eleza i prijatelja nazdravljali su u restoranu Foša, uz osmijehe i vidno odlično raspoloženje.

Maja je plijenila pažnju u bundi od polarne lisice, a styling je zaokružila elegantnim Balmain čizmicama. Ekipa je iskoristila sunčan dan za šušur u staroj jezgri i lagano druženje uz more, daleko od obaveza. Sudeći po atmosferi, u Zadru im je – baš krasno.