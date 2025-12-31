Maja komentirala svoju vezu sa Šimom, ali i otkrila kako je Bloom doživio razvod nje i Nenada

Hladnu zadarsku večer svojim je energičnim nastupom na prepunom Trgu Petra Zoranića ugrijala neumorna Maja Šuput. Kraljici zabave ovo je bio čak 17. koncert ovog mjeseca.

''Ja, ako vidim da mi je netko napravio frizuru, šminku, štikle, zapalit ću se, bacit ću se s mosta. Znači, živim za tren da kažem ‘hvala lijepa’ i budem u ravnim cipelama. Bit ću u repu, oprat ću se, evo, kunem se, ali to će biti moj domet (smijeh). Ne mrem se više frizirat i šminkat, užas.''

A Maju je do pozornice dopratio njezin partner Šime Elez, od kojeg se ne odvaja od ljeta, piše INMagazin.

''Malo smo i mi digli ručnu na slikavanja itd., jer naprosto nema potrebe. Meni je lakše kad je više mira s te strane, jer nema potrebe da ja nekome nešto pokazujem ili dokazujem.''

I dok mnogi još uvijek misle da su Maja i Šime samo marketinški trik, njih dvoje žive u petoj brzini.

''Pa joj, stari, malo si rekao u petoj, baš sam ga otišla ono… Znaš, kad mi frendice kažu: ‘Brate mili, nisi nikad spavala, a tek sad.’ A tek sad ne stignem, stalno sam negdje, jurimo gore-dolje, ali jako je zabavno.''

Jedna od naših najpopularnijih pjevačica kaže kako je došla u godine kada nikome ne mora ništa objašnjavati.

''Naravno, razvod je jedna vrlo javna stvar jer mi smo bili jako javan par i čudno bi bilo da sad netko vidi mog bivšeg muža s nekom ženom pa kaže: ‘On vara svoju ženu’, a mi uopće nismo u braku. Neke stvari se moraju razjasniti.''

A u kakvim je danas odnosima s bivšim suprugom Nenadom Tatarinovom?

''Ja i Nenad smo od dana otkad smo se razveli u idealnim odnosima. Vidimo se svaki dan, čujemo se sto puta na dan, naravno zbog djeteta. Mi smo u top odnosu.''

Majčinstvo joj je promijenilo život, četverogodišnji sinčić Bloom centar je njezina svijeta.

''Bloom je ova dva dana s tatom. Bili smo na Badnjak i Božić od jutra do mraka. Neću vam ni reći koliko je puta doletio i prošao kroz kamin Djed Božićnjak, jer nema tko nije donio nešto, tako da je on još uvijek u fazi otvaranja poklona. Ali super, jako je happy i veselimo se svi godišnjem odmoru. Još par dana odradim i put pod noge.''

A je li on svjestan razvoda?

''Razvoda? Ne, ne. Njemu je top, on sad ima dva stana, njemu je ludilo. Ima tamo sobu, ima tu sobu. Ima tamo igračke, ima tu. Dijete se nikad nije zapitalo što se dogodilo. Mi smo svi to nekako prohodali kao da se nije dogodilo. Nevjerojatno.''

Maja je najoštrije osudila incident na božićnom domjenku u Zagrebu, na kojem se skidalo do gola, a koji je kulminirao premlaćivanjem člana njezina bivšeg benda.

''Kako se moraš napiti da ti dođe da na korporativnom eventu skineš gaće? Pritom sam sigurna da to nisu likovi za skidanje gaća (smijeh). Brate mili, ako mi se pije, popit ću, ali nikad tako da ću skinut gaće. Mislim, ne pred ljudima, šalim se (smijeh). Znaš kaj sam htjela reći. Znači, najgori su ovi kojima žene brane ili koji imaju open bar – auuuu, to nije dobro.''

A dobro je što nakon radnog dočeka Nove godine u Karlovcu Maju čeka zasluženi dvotjedni godišnji odmor u dalekim i toplim krajevima.