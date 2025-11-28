Maja i Šime utišali glasine o prekidu, uživali u zajedničkom izlasku

Naša pjevačica Maja Šuput u četvrtak je navečer uživala u izlasku i dobrom društvu kolega s estrade, a s njom je bio i 'Gospodin Savršeni' Šime Elez. Iako su neki posumnjali da je romansa između Maje i Šime završila, najnovije zajedničke fotografije uvjerile su u suprotno, piše 24sata.

Maja i Šime zajedno su stigli na zabavu koja se održala u četvrtak navečer, a spremno su pozirali pred objektivima. Mnogi su se pratitelji pobojali kako Maja i Šime više ne provode vrijeme zajedno jer dugo na društvenim mrežama nisu objavljivali zajednički sadržaj. Ali najnovijim fotografijama su otjerali svaku sumnju u kraj njihovog druženja.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

View this post on Instagram A post shared by majasuput (@majasuput)

Maja je sa zabave objavila i zajednički selfie na kojem njih dvoje nazdravljaju. Fotografirali su se i s novom pjevačkom zvijezdom u usponu, mladim Jakovom Jozinovićem.

Maja je za izlazak odabrala zlatno-crnu kombinaciju, a sve je upotpunila zlatnom torbicom i dugom puštenom plavom kosom.