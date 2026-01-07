Maja i Šime su otišli na Bali, evo slika

Popularna hrvatska pjevačica Maja Šuput i njezin partner Šime Elez ponovno su oduševili svoje pratitelje na Instagramu objavama s egzotične destinacije — ovog puta se čini da su stigli na Bali. Objave s putovanja pokazuju par kako uživa u tropskom okruženju i atmosferi koju je mnogi opisao kao „raj na zemlji“.

Njihove fotografije i videozapisi s Balija brzo su se počeli širiti među Instagram zajednicom, a komentari pratitelja puni su pozitivnih reakcija i oduševljenja zbog njihovog luksuznog odmora.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli majasuput (@majasuput)

Za ovu destinaciju Šuput i Elez nisu jedini poznati par koji biraju Bali zbog njegove kombinacije prirodnih ljepota, kulture i opuštenog ritma života, što ga čini sve popularnijim izborom među domaćim i inozemnim influencerima.

Maja, koja na Instagramu okuplja stotine tisuća pratitelja, redovito dijeli trenutke sa svojih putovanja, pokazujući dijeliće njihove svakodnevice — od bazena s pogledom na tropsku prirodu do zajedničkih večera.