Maja i Šime Elez nisu sami na Baliju

Ako ste pomislili da su Maja Šuput i Šime Elez pobjegli na Bali u romantičnom aranžmanu – priča je ipak malo složenija. I, naravno, zanimljivija.

Na egzotičnu destinaciju nisu otišli sami. S njima je ženska ekipa, a Majin najvažniji “bodyguard” i suputnik je – njezin sin Bloom. Drugim riječima, atmosfera je sve samo ne tajanstvena: više “ekipa na godišnjem” nego “skrivena ljubavna avantura”.

Društvene mreže pune su kadrova iz luksuznih vila, s bazenima koji se stapaju s palmama, koktela u ruci i outfita koji viču “Bali, ali s potpisom”. Maja, kao i uvijek, zrači energijom i samopouzdanjem, dok Bloom očito uživa u tropskom okruženju, a ekipa oko njih ne skriva dobro raspoloženje.

Šime se, očekivano, drži opušteno i nenametljivo, bez velikih izjava i objašnjenja. Upravo ta suzdržanost dodatno raspiruje maštu onih koji pažljivo prate svaki story i traže “dokaze” između redova.

Jesu li Maja i Šime samo dobri prijatelji, putni partneri ili nešto što tek dobiva obrise – zasad znaju samo oni. No jedno je sigurno: Bali im savršeno pristaje, a ova kombinacija poznatih lica, egzotike i malo misterija teško prolazi ispod radara.

