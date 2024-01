MAJA ĐEREK 'Puljak i njegova supruga su zadnji koji mogu pričati o Lex AP-u jer su napravili ono što i AP - pokušali su me spriječiti da spriječim krađu gradske imovine'

Nakon danas održanog ročišta na Službeničkom sudu u Splitu, suspendirana gradska pročelnica Maja Đerek kazala je da je nju gradonačelnik Ivica Puljak pozvao da napravi registar gradskih nekretnina, a zatim ju je radi njega suspendirao.

"Prokomentirala bih kratko ovo što se danas dogodilo. Ne bih puno komentirala sud, ja se samo nadam da ovaj Službenički sud neće biti politički sud nego će suditi na temelju dokaza koji su dostavljeni. I sama nova predsjednica vijeća je danas rekla da što se tiče tajnosti - nigdje nije utvrđena tajnost. S druge strane, sramota je gospodina Puljka da je on mene pozvao u Split, to je javno objavljen podatak, da izradim registar nekretnina, da ga objavim. To mi je bilo i u opisu mojih nadležnosti kao pročelnice, a na kraju me suspendirao radi toga što sam jedno prezime korisnika gradske imovine otkrila.

Registar sam napravila, nije objavljen, no ono što je iza svega ovoga stoji je jedna porazna statistika njihovog rada na gradskoj imovini otkad sam ja otišla. Bili su pripremljeni natječaji, grad zjapi prazan, nisu proveli niti jedan natječaj, ne samo to nego je nastupio 'silenzio stampa', ne žele odgovoriti na niti jedno pitanje novinara. Tako mi javljaju građani da su poslali upite za opomene, koliko je ugovora raskinuto, koliko je natječaja bilo, koliko je naplaćeno. Ja ću podsjetit da sam ja u dva tjedna naplatila 120 tisuća eura, kad su bile opomene. Ništa ne žele dostavljati, a to samo dokazuje da su oni sa svojim prijateljima iz HDZ-a dogovorili moju smjenu da bi ostao 'status quo'. Status quo je i ostao, stanje se još i pogoršava, a naravno iza toga se krije parazitiranje na gradskoj imovini i sad već otvoreno podržavanje i činjenje kriminala.

Tu je i projekt Small Mall gdje nam je dogradonačelnik Ivošević potpisao novi ugovor o zakupu bez znanja i bez upita Ureda za gradsku imovinu. Dakle, do tog Small Malla su pokušavali zataškati kriminal, sada već otvoreno sudjeluju u njemu. Meni nije jasno koje su to institucije na koje se oni pozivaju da njih maltretiraju kad niti USKOK, niti nadležne institucije u Small Mallu nisu još reagirale. Pitam se kad će i zašto to toliko čeka", kazala je Đerek.

"Pokušavala sam spriječiti pljačku gradske imovine..."

Smatra da su gradonačelnik Puljak i njegova supruga zadnje osobe koje mogu govoriti o Lex AP-u.

"Danas imamo taj prosvjed protiv tzv. Lex AP-a, ja podržavam taj prosvjed i pozivam sve da se odupremo takvom zakonu i takvom načinu normiranja nečega. Mi bi trebali potaknuti ljude koji znaju nepravilnosti da te nepravilnosti govore, trebali bi potaknuti novinare da pišu objektivno i trebali bi svi stati iza toga. Ja sam to doživjela dva puta, u Državnim nekretninama i u Gradu Splitu kod Ivice Puljka gdje sam pokušavala ukazivati na određene nepravilnosti i spriječiti pljačku gradske i državne imovine, zlouporabu javnog novca. To se sve čini u javnom interes. Gospodin Puljak je zadnja osoba, i njegova supruga, koji može pričati o tom zakonu jer su oni napravili ono što i AP odnosno pokušali su mene spriječiti da spriječim pljačku gradske imovine. Zašto? To ćete morati pitati njih, ali oni su zadnje osobe koje se mogu pozivati na prosvjed. Ja se nadam da gospodin Puljak neće biti licemjeran i pojaviti se na ovom prosvjedu", kazala je netom nakon završenog ročišta Maja Đerek, a prije samog prosvjeda novinara u Zagrebu i Splitu.

Kaže i da je Puljak želi financijski iscrpiti.

"Što reći za kraj? Nadam se da ovaj sud neće biti politički sud, da će suditi prema dokazima koji su dostavljeni i već svima jasni, ne prema političkom dekretu jer je sad već svima jasno da je to dogovor da se mene ne ostavi jer sam previše ukazivala na pljačku. na zlouporabu gradskog novca. Nakon svega onoga što se dogodilo, nakon šta sam otišla, inspekcija je naredila da se zakonito imenuju pročelnici, da je gospodin Puljak ostavi sve HDZ-ove kadrove. Na kraju još mogu reći, gosp. Puljak se ne pojavljuje na sudu, on svoje prljave poslove radi preko drugih ljudi tako i preko bivše pročelnice, gđe. Bronzović, koja me tužila za klevetu jer sam se usudila reći da nije radila svoj posao i da nije radila pošteno svoj posao. On me želi iscrpiti financijski preko drugih ljudi, ne preko svog imena, da se ne vidi tko stoji iza toga. Ja ću i dalje ukazivati na nepravilnosti koje su se događale u gradu Splitu, a gosp. Puljak se pokazao, vidjeli smo i danas kako me lijepo pozivao da napravim registar, a onda me nakon toga susupendirao. Mislim da je sada svim građanima grada Splita jasno o čemu se ovdje radi", zaključila je Đerek.