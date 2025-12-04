Magla otežava promet, na Jadranskoj magistrali rizik od odrona

Gusta magla jutros otežava vožnju u dijelovima unutrašnjosti, a kolnici su na mnogim dionicama mokri, vlažni i skloni klizanju. Na Jadranskoj magistrali (DC8) te na cestama kroz gorje povećan je rizik od odrona.

Iz HAK-a upozoravaju vozače da se prilagode vremenskim prilikama: voziti sporije, održavati veću udaljenost među vozilima te zbog najavljenih oborina u višim predjelima ne krećati na put bez zimske opreme.

Na gradskim prometnicama i obilaznicama povremeno se stvaraju kraća usporenja, posebice u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa se preporučuju oprez i strpljenje.

Izvanredna situacija u prometu:

Zbog pojačanog prometa usporeno se vozi u kolonama na dijelu zagrebačke obilaznice (A3) od čvora Zagreb zapad do čvora Lučko u smjeru Lipovca, kao i na Istarskom ipsilonu u području radova između tunela i čvora Učka.

Prometna prognoza:

HAK najavljuje vožnju po mokrim i skliskim kolnicima u većem dijelu zemlje. U priobalju su zbog jačih pljuskova moguće veće količine vode na cesti, a i dalje postoji opasnost od odrona, osobito u gorju i duž Jadranske magistrale.

U drugom dijelu dana u višim predjelima mogu zavladati zimski uvjeti te stupiti na snagu zabrana za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama i vozila bez propisane zimske opreme. Vozačima se ponovno savjetuje da prilagode vožnju stanju na cestama i da ne kreću na put bez potrebne opreme.