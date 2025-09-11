Magdaleni Matić nagrada Dražen Petrović za najbolju mladu sportašicu Hrvatske

Magdalena Matić, članica Taekwondo kluba Marjan dobitnica je nagrade Dražen Petrović za najbolju mladu sportašicu Hrvatske u 2025. godini. Priznanje je primila u zagrebačkom hotelu Sheraton iz ruku Draženove majke Biserke Petrović.

Magdalena je svjetska juniorska prvakinja u 2024. godini, europska prvakinja za mlađe seniorke iz 2023. godine i europska viceprvakinja za mlađe seniorke iz 2024. godine te europska kadetska prvakinja s prvenstva starog kontinenta 2021. godine. Iako tek učenica četvrtog razreda srednje škole Magdalena je osvojila četiri svjetske i europske medalje te postala olimpijski kandidat Hrvatskog olimpijskog odbora za projekt Los Angeles te putnik za svjetsko seniorsko prvenstvo koje se sljedećeg mjeseca održava u Koreji.

Magdalena je inače četvrti laureat ovog velikog priznanja iz splitske tvornice medalja, a prestižnu nagradu Dražen Petrović prije nje već su osvajali Ivana Babić, Paško Božić i Petra Uglešić.

Dodajmo i da je Magdalena Matić dodijelila i posebnu nagradu Biserki Petrović u znak zahvale Taekwondo kluba Marjan, repliku zlatne olimpijske medalje Matee Jelić iz Tokija što je bio najemotivniji dio dodjele nagrada.