Maestro Mario Pašalić riješio utakmicu: Pogledajte gol kojim je osigurao pobjedu u Ligi prvaka

Danima su se u Almatyju pripremali za nogometnu feštu. Gazda Kairata obećao je igračima skupocjene automobile ako pripreme senzaciju za pamćenje i sruše Real Madrid, ali debitant u Ligi prvaka osjetio je na svojoj koži moć kraljevskog kluba.

Real Madrid je, pred 20-ak tisuća gledatelja u Almatyju, demolirao kazahstanskog prvaka (4-0) i došao do druge pobjede u drugom kolu najelitnijeg klupskog nogometnog natjecanja.

Briljantnu utakmicu odigrao je Kylian Mbappe koji je utrpao tri gola. U 25., 52. i 74. minuti za svoj četvrti hat-trick u Ligi prvaka, a čak treći u gostima, čime se izjednačio s legendarnim Pippom Inzaghijem. Za 4-0 zabio je Camavinga u 83. minuti, a konačan rezultat postavio je Brahim Diaz u trećoj minuti sudačke nadoknade, pišu 24sata.

Hrvatski trener Ivan Jurić je u Ligi prvaka debitirao u debaklu protiv PSG-a (4-0), ali njegova Atalanta iskupila se u drugom kolu i na domaćem terenu slavila protiv Club Bruggea (2-1), a junak pobjede bio je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić!

Gosti su poveli u 38. minuti golom Tzolisa pa parkirali autobus pred svoj gol i branili se do kraja utakmice. Atalanta je dominirala i stvarala prilike, no uspjela je izjednačiti tek u 74. minuti kada je Lazar Samardžić realizirao jedanaesterac. Važnu pobjedu Jurićevoj momčadi donio je Pašalić u 87. minuti, što mu je bio osmi gol u 37. nastupu u Ligi prvaka.

Samardžić je ubacio u peterac, Musah je prebacio loptu na drugu stativu, a tamo se našao bivši igrač Hajduka koji je glavom loptu pospremio u mrežu.

