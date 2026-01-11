Maduro se oglasio iz zatvora

Svrgnuti venezuelski predsjednik Nicolás Maduro poručio je iz američkog pritvora da je dobro i da nastavlja borbu, dok je istodobno State Department pozvao američke građane da napuste Venezuelu zbog nestabilne političke i sigurnosne situacije.

Maduro se javnosti obratio preko svojih odvjetnika iz pritvorskog centra u Brooklynu u New Yorku.

„Dobro smo. Mi smo borci“, izjavio je Maduro, prema videosnimci koju je jučer objavila vladajuća stranka Venezuele.

Maduro je, zajedno s prvom damom Ciliom Flores, optužen, među ostalim, za trgovinu drogom. Oboje su se u ponedjeljak pred američkim sudom izjasnili da nisu krivi te ostaju pritvoreni u Sjedinjenim Državama do sljedećeg ročišta, zakazanog za 17. ožujka.

U međuvremenu je u Caracas oko tisuću pristaša marširalo ulicama grada noseći transparente s porukom „Želimo ih natrag“ te skandirajući: „Maduro i Cilia su naša obitelj!“

Pozivi na demonstracije u znak podrške svrgnutom socijalističkom vođi gotovo su svakodnevni od američke vojne operacije 3. siječnja, no jučerašnji odaziv bio je slabiji. Na prosvjedima nije bilo istaknutih predstavnika vladajuće stranke PSUV.

Državna televizija istodobno je emitirala posjet privremene predsjednice Delcy Rodríguez poljoprivrednom sajmu u Petareu, četvrti Caracasa, gdje su također održane manje demonstracije u znak podrške Maduru.

„Nećemo se odmoriti ni minute dok ne vratimo predsjednika“, izjavila je Rodriguez.

Američki State Department jučer je pozvao svoje građane da ne putuju u Venezuela, a one koji se već nalaze u toj zemlji da je „odmah napuste“, upozoravajući na „nestabilnu“ sigurnosnu situaciju. U upozorenju se navodi da „naoružane milicije, poznate kao colectivos, postavljaju barikade i pretražuju vozila tražeći dokaze o američkom državljanstvu ili podršci Sjedinjenim Državama“.