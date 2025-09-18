Macron će američkom sudu ponuditi 'znanstvene dokaze' kako bi dokazao da je Brigitte žena

Predsjednik Francuske Emmanuel Macron i njegova supruga Brigitte pripremaju se pred američkim sudom predočiti fotografsku i znanstvenu dokumentaciju kojom žele dokazati da su tvrdnje o njezinu identitetu – lažne.

Naime, bračni par Macron pokrenuo je tužbu za klevetu protiv američke desničarske influencerice Candace Owens, koja je javno promovirala uvjerenje da je Brigitte Macron rođena kao muškarac.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Odvjetnik Macronovih, Tom Clare, izjavio je za BBC-jev podcast Fame Under Fire kako je Brigitte Macron ove navode doživjela kao “iznimno uznemirujuće” te da oni odvlače pažnju i francuskom predsjedniku. “Kada je obitelj napadnuta, to iscrpljuje svakoga, pa tako i njega, bez obzira što je predsjednik države”, rekao je Clare.

Dodao je da će pred sudom biti predstavljena i stručna, znanstvena svjedočanstva, kao i fotografije iz obiteljskog života, uključujući razdoblje trudnoće. “Nevjerojatno je što se mora ulaziti u takve detalje, ali Brigitte Macron je spremna učiniti sve što je potrebno kako bi se zaustavilo širenje ovih laži”, istaknuo je.

Owens, bivša komentatorica Daily Wirea i osoba s milijunima pratitelja na društvenim mrežama, više puta je tvrdila da je Brigitte Macron muškarac, čak poručivši da bi se “kladila na cijeli svoj profesionalni ugled” u korist tih tvrdnji.

Ove teorije zavjere kruže internetom od 2021., kada su ih u jednom YouTube videu lansirale francuske blogerice Amandine Roy i Natacha Rey. Macronovi su protiv njih u Francuskoj 2024. godine dobili parnicu za klevetu, no presuda je poništena žalbom godinu kasnije zbog prava na slobodu izražavanja.

U srpnju 2025. godine bračni par podnio je tužbu protiv Owens u SAD-u, optužujući je da ignorira provjerljive činjenice i svjesno daje prostor “poznatim teoretičarima zavjere i dokazanim klevetnicima”. Owensovi odvjetnici zatražili su odbacivanje slučaja, tvrdeći da on ne bi trebao biti vođen u Delawareu te da bi postupak ondje izazvao “ozbiljne financijske i organizacijske poteškoće”.

Macron je ranije za Paris Match izjavio kako je tužba podignuta radi zaštite časti njegove supruge i obitelji: “Ovo su laži izrečene s namjerom da se nanese šteta, u službi ideologije i u sprezi s ekstremnom desnicom.”

BBC je kontaktirao odvjetnički tim Candace Owens, koja i dalje tvrdi da vjeruje u istinitost svojih izjava te ih brani slobodom govora.