MA NIJE MOGUĆE!? Studij logopedije od ove godine ipak u Splitu! Požurite, samo je nekoliko dana za prijavu

Nevjerojatno, ali istinito. Split ipak u ovoj akademskoj godini dobiva studij logopedije. I dok je većina studenata već upisala željene fakultete, oni koji su željeli na logopediju u Splitu, nisu bili upoznati s time kada će dislocirani redoviti sveučilišni prijediplomski studij Logopedija ipak zaživjeti u gradu pod Marjanom. Većina se vjerojatno prestala nadati. A onda je stigla vijest da kreću upisi.

Vijest o tome u ponedjeljak je objavljena na stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, da bi dan kasnije, dakle danas - bila objavljena na službenoj stranici Sveučilišta u Splitu.

Poziv za prijave

"Zagrebački Edukacijsko-rehabilitacijski je objavio poziv za podnošenje prijava za upis na dislocirani redoviti sveučilišni prijediplomski studij logopedija u ak. god. 2025./2026. koji će se izvoditi u Splitu. Upisat će se moći ukupno 25 studenata prve godine, a svi detalji vezani za upis nalaze se na linku.

Provjere preduvjeta provodit će se u utorak, 7. listopada 2025. godine na Sveučilištu u Splitu- Mediteranski institut za istraživanje života (Šetalište Ivana Meštrovića 45, 21000, Split).

Važni datumi:

3. listopada 2025. (do 23:59 h)

Rok za podnošenje online prijava pristupnika

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave za upis, kao i prijave za upis podnesene osobno ili poštom, neće se razmatrati i uvažavati te pristupnik neće biti uključen u razredbeni postupak.

7. listopada 2025.

Provjera uvjeta za upis na sveučilišni prijediplomski studij Logopedija

9. listopada 2025. (poslije 12:00 h)

Objava rang liste pristupnika za upis na sveučilišni prijediplomski studij Logopedija

10. listopada 2025.

Upis na sveučilišni prijediplomski studij Logopedija

13. listopada 2025.

Početak nastave u ak. god. 2025./2026.

Dodatne informacije moguće je dobiti u Studentskoj referadi za preddiplomske i diplomske studije ERF-a na tel: 01 245 7532 ili putem e-pošte na upisi@erf.hr", objavljeno je na stranici splitskog Sveučilišta.

Kako je sve krenulo

No, podsjetimo kako je sve krenulo. Ima tome i gotovo dvije godine kada je rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić najavio otvaranje studija u Splitu. Nije bilo moguće otvoriti samostalni studij pa se krenulo s razgovore s Rehabilitacijsko-edukacijskim fakultetom u Zagrebu čiji je studij logopedije jedan od najtraženijih u zemlji.

„Sveučilište u Splitu planira od listopada ove godine omogućiti izvođenje studija logopedije i to kao dislociranog studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. U skladu s tim u intenzivnoj smo komunikaciji sa Sveučilištem u Zagrebu i ERF-om. Svi potencijalno zainteresirani za ovaj studij bit će pravovremeno obaviješteni o detaljima programa i uvjetima studiranja“, kazali su nam sa splitskog Sveučilišta još u travnju 2024. godine. To se ipak nije dogodilo, a Split su uspjeli preduhitriti i Osijek i Zadar u otvaranju ovog prijeko potrebnog studija.

„Mi smo zadovoljili sve kriterije. Dva načina su na koja možemo startati s logopedijom. Najbrži način je dislokacija studija iz Zagreba u Split. To je bilo najbrže i ja sam očekivao da će biti 1. listopada. Međutim, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet je imao pismo očekivanja i do tog datuma, do 1. listopada, to nije bilo riješeno. Nije bilo do nas, nego zbog toga. Ja se nadam da će u skorije vrijeme biti riješeno i da ćemo startati.

Drugi način je da zajednički stvaramo studij, ali jedno ne isključuje drugo. Mi ćemo zajednički stvoriti studij, ali trebaju biti zadovoljeni određeni uvjeti. Kod nas nije problem prostora. Problem je kadra. Taj kadar mi moramo imenovati u nastavno-znanstvena zvanja. Mi imamo par doktora znanosti s područja logopedije, ali nemamo docenata i profesora. I onda ne možemo startati bez pomoći Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a oni imaju zabranu dok ne riješe problem unutar svog fakulteta i to upute prema Agenciji za visoko obrazovanje odnosno ministarstvu.

Kad oni dobiju odluku da je to riješeno, onda mogu napraviti dislokaciju i pomagati nama. Ja sam bio najveći pobornik da mi to otvorimo i otvorit ćemo. Prije nekih godinu i pol dana je bio sastanak saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu skrb gdje su predstavnici logopedske struke došli s prezentacijom problematike logopedije u našoj državi. I na tom skupu sam istakao da mi činimo sve da bismo pokrenuli studij logopedije jer je potreba za tim velika i u našoj sredini“, kazao nam je rektor Ljutić u prosincu prošle godine.

Postupak akreditacije

Dakle, čekao se postupak akreditacije dislociranog studija.

„Postupak akreditacije dislociranog studija logopedije zagrebačkog Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta je u tijeku. Vjerujemo da će taj studij uskoro biti odobren i da će ga maturanti moći izabrati kao studij Sveučilišta u Zagrebu koji će se izvoditi u prostorima Sveučilišta u Splitu s početkom ak.god. 25/26. Planira se u ak.god. 26/27 isti taj studij akreditirati kao samostalni studij Sveučilišta u Splitu“, odgovorili su nam sa Sveučilišta u Splitu još početkom lipnja ove godine.

Poslali smo upit Agenciji za znanost i visoko obrazovanje u srpnju, evo što su nam odgovorili:

„Postupak inicijalne akreditacije dislociranog studija Logopedija u Splitu je u tijeku. Po završetku postupka konačni ishod će biti objavljen na mrežnoj stranici www.azvo.hr.“

Konačan ishod ipak nismo pronašli na spomenutoj mrežnoj stranici, ali nećemo sad cjepidlačit.

Bitno je da oni koji žele na studij logopedije sada to napokon mogu i u Splitu. Ukoliko se već nisu upisali negdje drugdje jer jesenski rok je okončan još 17. rujna. Ovakvom ishodu se sigurno nitko nije nadao, ali čini se da je kod nas ipak - sve moguće!