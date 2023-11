LUPINOVE "SKITNJE NEW YORKOM" STIGLE U SPLIT "Jako sam vezan za ovaj grad, a u New Yorku su limuzine slali po mene"

U splitskoj ART Galeriji hotela Ambasador otvorena je izložba „Lupinizam“ Stephana Lupina.

Predstavljeni su radovi ovoga varaždinskog umjetnika koji pokrivaju veći dio njegova stvaralačkog opusa – od onoga fotografskog, po kojem je ostao najviše zabilježen u kolektivnoj memoriji, do novijih radova u kojima, koristeći različite umjetničke forme, materijale i alate, kreira začudna djela koja opominju, upozoravaju i ekspresionistički naglašavaju njegovu viziju apokaliptičnoga duha vremena.

„U zadnjih pet godina, ovo mi je prva izložba u Splitu. Jako sam vezan za ovaj grad jer sam do nedavno imao i kuću na Hvaru, a kako drugačije doći do Hvara, nego preko Splita. Također, Split mi je bio i odskočna daska za svijet – iz Splita sam išao za Rim, iz Rima za London, iz Londona za New York, dva kofera i ja. Izložba pred vama je mali dio moga opusa, a neke stvari su rađene specijalno za večeras. Prevladavaju light motivi, ono što je lakše probavljivo ljudima.“

Posljednjih godina svoj je umjetnički fokus usmjerio prema oblikovanju plastike, kroz reljefe i skulpture s jakim, beskompromisnim simboličnim porukama, prikazima na mnogo načina razorenog svijeta i vizijama njegova imaginarnog spasenja, koje ne mogu ostaviti ravnodušnim ni površnoga promatrača. Ali uvijek se vraća New Yorku.

„U New York sam došao davne 1979., i od tada, do mog odlaska 1991., nije bilo sata, a da mi nije bilo interesantno. U to vrijeme, New York je bio istinski centar svijeta – i kulturni, i umjetnički, i klupski. Zalazio sam u klubove koji su limuzine slali po mene, imao sam i svoju rubriku. Andy Warhol je bio tamo, ma svi moji prijatelji su bili tamo.“

Lupinov značaj istaknula je i Branka Hlevnjak, povjesničarka umjetnosti.

"Lupino je na svjetskoj likovnoj sceni prisutan dugi niz godina. Dovoljno dugo i dovoljno napeto, da je iz imena uspio stvoriti brend. Znamo što se sve krije iza imena nekadašnjeg karate šampiona i rimskog tjelohranitelja, sex simbola newyorškog down-towna osamdesetih godina dvadesetog stoljeća; što iza modne i mondene fotografije objavljene mu u uglednim časopisima, iza snažnog i sugestivnog doživljaja tijela, iza skladnih crno-bijelih kompozicija i moćnih i zavodljivih poruka koje su te fotografije emanirale."

Izložba „Lupinizam“ u ART Galeriji hotela Ambasador ostaje otvorena do 6. siječnja 2024.