Lukoil prodaje minimalno pola imovine, kupci više ne mogu koristiti Diners kartice

Ruski energetski gigant Lukoil najavio je prodaju svih svojih stranih poslovnih operacija, nakon što se našao na listi sankcioniranih kompanija koje su Sjedinjene Američke Države uvele zbog ruskog rata u Ukrajini. Kako prenosi portal Nova.rs, odluka je donesena u sjedištu kompanije u Moskvi, a u priopćenju se navodi da je prodaja nužna “zbog uvođenja restriktivnih mjera protiv kompanije i njenih podružnica od strane pojedinih država”.

Ova odluka označava kraj Lukoilove međunarodne ekspanzije, budući da će kompanija morati prodati tri rafinerije i gotovo polovinu svojih oko 5.000 benzinskih postaja izvan Rusije. Time bi, prema procjenama bivših rukovoditelja, mogla izgubiti oko 30 posto ukupnih prihoda.

Sankcije SAD-a i gubitak pristupa zapadnim tržištima

Sjedinjene Američke Države su, u koordinaciji s Europskom unijom, uvele sveobuhvatan paket sankcija protiv Lukoila, Rosnjefta i još 34 njihove podružnice. Sankcije uključuju zamrzavanje imovine u SAD-u te zabranu američkim tvrtkama da posluju s njima. Američko Ministarstvo financija dalo je kompanijama koje surađuju s Lukoilom rok do 21. studenoga da okončaju poslovne odnose, nakon čega bi se i same mogle suočiti s sekundarnim sankcijama, javlja portal Nova.rs

Prema riječima Scotta Besenta, američkog ministra financija, “sankcije su uvedene jer rusko vodstvo ne pokazuje ozbiljnu volju za mirovnim rješenjem rata u Ukrajini”. Ovaj potez, dodao je, dio je šire strategije ograničavanja ruskog izvoza nafte i plina, koji čine više od 40 posto državnog proračuna Ruske Federacije.

Utjecaj na Hrvatsku: Lukoil ima desetke benzinskih crpki diljem zemlje

Lukoil je dugogodišnji prisutan i u Hrvatskoj, gdje upravlja s desecima benzinskih crpki pod svojim brendom. Njihova mreža obuhvaća ključne prometne pravce – od Dalmacije do Slavonije – te posluje pod hrvatskom tvrtkom kćeri.

Zasad nije poznato hoće li i hrvatske poslovnice biti obuhvaćene procesom prodaje, no analitičari upozoravaju da bi promjena vlasničke strukture mogla utjecati na domaće tržište goriva. Novi vlasnici mogli bi biti europske ili bliskoistočne energetske grupacije, koje traže priliku za širenje na tržištima srednje i jugoistočne Europe.

U poslovnim krugovima se već spominje da bi prodaja Lukoilovih postaja u Hrvatskoj mogla biti jedna od najatraktivnijih transakcija u energetskom sektoru ove godine, s obzirom na njihovu razvijenu infrastrukturu i stabilnu tržišnu poziciju.

Lukoil Hrvatska nije blokirana ali njeni kupci više ne mogu koristiti Diners kartice na benzinskim crpkama. No, sva plaćanja mogla bi ipak uskoro podlijegati novim i kompliciranijim procedurama. Iako se u Hrvatskoj ne očekuje nikakva blokadu poslovanja u Lukoilu će tek odahnuti s promjenom većinskog vlasnika, javlja Nacional.

“Lukoil je praktično završio svoju međunarodnu priču”

“Lukoil je praktično završio svoju međunarodnu priču,” izjavio je za Politico bivši menadžer kompanije, upozoravajući da će posljedice ove odluke biti “teške i dugoročne” po poslovanje i profitabilnost tvrtke.

Uz gubitak tržišta, Lukoil se suočava i s otežanim transportom sirove nafte, budući da mnoge brodarske kompanije odbijaju suradnju sa sankcioniranim entitetima. Iako tvrtka tvrdi da će zadržati domaću proizvodnju u Rusiji, stručnjaci ističu da će smanjeni izvoz i izolacija od međunarodnih tržišta neminovno utjecati i na domaću potražnju i proizvodnju.

Tržište nafte pred velikim promjenama

Odluka o rasprodaji imovine stigla je samo nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao novi paket sankcija protiv Rusije, navodeći da Moskva “nije poduzela ozbiljne korake za okončanje rata u Ukrajini”.

Dok rusko Ministarstvo energetike tvrdi da sankcije “neće ugroziti energetsku stabilnost zemlje”, neovisni ekonomisti upozoravaju da bi Lukoilov povlačenje s međunarodnog tržišta moglo oslabiti globalni utjecaj ruskih energetskih kompanija i otvoriti prostor konkurentima iz Bliskog istoka i Azije.

Za Hrvatsku, kao i za ostale zemlje regije u kojima je Lukoil prisutan, sljedeći mjeseci bit će ključni za utvrđivanje tko će preuzeti njihovu infrastrukturu i kako će se to odraziti na cijene goriva i opskrbu.

U svakom slučaju, rasprodajom inozemnih pogona i mreže crpki, Lukoil završava jedno poglavlje svoje povijesti – od globalnog energetskog igrača do kompanije koja se vraća unutar ruskih granica.