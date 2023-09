Luka Vušković odlazi iz Hajduka?

Luka Vušković (16), jedan od najtraženijih mladih braniča na svijetu, novi je igrač Tottenhama. Transfer iz Hajduka potvrdio je Fabrizio Romano. Najpouzdaniji izvor s tržišta nogometaša vijest je objavio pod egidom "ekskluzivno" te je zaključio s "here we go". Zna se što znači kada Romano tako poentira. Posao je gotov i zapečačen.

"Tottenham samo što nije potpisao vrhunskog hrvatskog talenta Luku Vuškovića. On je tražio najbolji projekt za razvoj i našao ga je u Spursima. Željelo ga je još pet vrhunskih klubova, ali on je htio samo u Tottenham. Dogovorio je osobne uvjete, a klubovi odštetu. Upravo se rješava papirologija i onda će biti i službeno gotovo." otkriva Romano, a prenosi Index.

Prijelazni rok u Engleskoj završen je prije devet dana, što vjerojatno znači da će Vušković do siječnja, kada počinje zimski prijelazni rok, ostati u Hajduku. Ove sezone nije zaigrao za seniorsku momčad Bilih.