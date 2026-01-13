Luka u Starom na meti vandala. Lučka uprava podnijela službenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja

Novogodišnja noć tradicionalno je rezervirana za zabavu, veselje i dobre želje. Na pojedinim mjestima zabava izmakne kontroli što se desilo u novogodišnjoj noći u Kaštelima. Naime, nepoznati počinitelji su tu večer iskoristili za vandalski čin te su luku koja je izgrađena prije tri godine devastirali na pojedinim mjestima. Kad smo izašli na teren zatekli smo išaran i zapaljen pod, koji je sav u kamenu, polomljeni hidranti i ormarići za struju te išarani stupovi i polomljene pojedine klupe.

Riječ je o novoj luci u Kaštel Starom čija je izgradnja završena 2022.godine, a vrijedna je oko 51 milijun tadašnjih kuna. Projekt izgradnje obuhvatio je izgradnju i uređenje morskog dijela luke s novim lukobranom i oko 160 komunalnih vezova. Izgradnjom nove luke Kaštela su dobila jedan reprezentativni dio šetnice, suvremene komunalne vezove te moderan izgled rive u Kaštel Starom.

Jedna od najmodernijih luka u Splitsko -dalmatinskoj županiji konstantno je na udaru vandalizma, iako je cijelo područje luke pod video nadzorom. Luka Kaštel Stari je pod ingerencijom županijske Lučke uprave pa smo upit o devastiranju proslijedili na njihovu adresu. Naime, zanimalo nas je jesu li kažnjeni počinitelji jer je luka pod nadzorom i što Lučka uprava poduzima po pitanju vandalizma. Direktor županijske Lučke uprave Domagoj Maroević u kratkom razgovoru nam je kazao kako su prvi put izuzete snimke s video nadzora i predane Policijskoj upravi.

- Prvi put smo službeno podnijeli prijavu protiv nepoznatih počinitelja jer ovaj događaj iz novogodišnje noći je ozbiljno huligansko djelo. Snimke su dosta loše jer je noć, puno dima od vatrometa i bengalki ali smo morali nešto poduzeti jer su svi ormarići uništeni i polomljeni. Do sad smo imali ispisivanje grafita koje bi naši radnici očistili. Ovaj događaj je ozbiljan i nitko nema pravo uništavati tuđu imovinu, a na policiji je da obavi daljnja postupanja- kazao je Marojević.

Podsjećamo, skulptura ''Sunce ljubavi'' koja krasi luku u Kaštel Starom, također, je bila na meti vandala koji su ju išarali grafitima. I tad su Lučka uprava i Grad Kaštela sanirali štetu.