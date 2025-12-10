Luka Ploče prijavila potraživanja nakon otvaranja stečaja nad "Koksarom" iz Lukavca

Luka Ploče d.d. izvijestila je investitore da je nad imovinom tvrtke "Koksara" d.o.o. Lukavac, jednog od njezinih najznačajnijih poslovnih partnera, otvoren stečajni postupak. Riječ je o partneru čiji je teret proteklih godina činio važan dio prekrcaja rasutih tereta u pločanskoj luci. Prema rješenju Općinskog suda u Tuzli, stečajni postupak je službeno pokrenut, a Luka Ploče je, kako navode iz kompanije, pravodobno prijavila svoja potraživanja stečajnom sudu.

Suradnja s "Koksarom" bila je snažna i mjerljiva kroz obujam tereta i ostvarene prihode. Luka Ploče je za potrebe tog partnera tijekom 2023. godine prekrcala ukupno 607.987 tona, u 2024. godini 645.554 tona, dok je u prvih jedanaest mjeseci 2025. prekrcano 463.002 tona rasutih tereta. Na toj osnovi u 2023. ostvaren je prihod od 6,41 milijun eura, u 2024. godini 5,62 milijuna eura, a u razdoblju siječanj–studeni 2025. godine 3,16 milijuna eura.

Moglo bi utjecati na dinamiku teretnih tokova iz BiH prema Pločama

U kompaniji ističu da situaciju prate s posebnom pažnjom zbog značaja partnera za poslovne rezultate, ali i zbog potrebe očuvanja stabilnosti prekrcajnog portfelja.

"Uprava Luke Ploče d.d. ulaže maksimalne napore kako bi se što uspješnije nosila s novonastalom situacijom", poručili su iz društva u obavijesti investitorima, ne navodeći zasad procjene mogućih financijskih učinaka na završne rezultate za 2025. godinu. Otvaranje stečaja nad 'Koksarom' moglo bi utjecati na dinamiku teretnih tokova iz BiH prema Pločama, s obzirom na to da se radi o jednom od ključnih korisnika lučkih usluga u segmentu rasutih tereta. Luka Ploče će u idućem razdoblju nastojati nadomjestiti eventualne gubitke kroz suradnju s postojećim i novim partnerima te prilagodbu operativnih planova.