U velikom razgovoru za talijanski Corriere della Sera, prenosi Dalmacija Danas, Luka Modrić — vlasnik Zlatne lopte, osvajač šest Liga prvaka i kapetan hrvatske reprezentacije s rekordnih nastupa — otvorio je dušu kao rijetko kada. Govorio je o ratu, djetinjstvu, „etiketi“ krhkog dječaka, obitelji, trenerima i snu koji još uvijek nosi u sebi.

I iako je danas legenda svjetskog nogometa, Modrić je ostao — kako ga i sami sugovornici opisuju — „genij skromnosti“.

„Nogomet i obitelj – to je moj život“

Unatoč gotovo 40 godina i činjenici da je najstariji igrač Serie A, Luka i dalje trenira s istim žarom kao dječak koji je trčao parkiralištem hotela u Zadru.

„Ljubav je tajna. Ljubav prema nogometu. Sve drugo je sporedno – dijeta, program, rutina. Ako nemaš srce, ne možeš ostati na vrhu“, kaže Modrić.

A onda smireno dodaje ono što ga najbolje opisuje:

„Volim normalan život. Obitelj, obične stvari. Nikad nisam pomislio da sam bolji od drugih.“

„Htio sam biti konobar. Učio sam poslu u Zadru“

Nogomet nije bio jedini put.

„Da nisam postao nogometaš, bio bih konobar. Pohađao sam ugostiteljsku školu u Boriku. Praksu smo radili u restoranu. Nisam loše posluživao pića – a na hrvatskim svadbama popije se dosta“, smije se.

Jedino što mu se nije svidjelo bilo je – pranje suđa.

Rat, djed Luka i rana koja nikad ne zacjeljuje

Modrić rijetko govori o traumi koja ga je obilježila. Ali ovoga puta — stao je, na trenutak zašutio, pa nastavio.

„Teško mi je o tome govoriti… Mog djeda ubili su četnici u prosincu 1991. Imao sam šest godina. Bio je dobar čovjek. Nije nikome učinio ništa loše.“

Prisjeća se i sprovoda.

„Otac me podigao do lijesa i rekao: ‘Poljubi djeda.’ To nikad neću zaboraviti.“

Obitelj je potom izbjegla — najprije u Makarsku, zatim u Zadar.

„Spavali smo svi u jednoj sobi. Nogomet nas je spasio. I granate su, nažalost, bile dio svakodnevice. Ali mi smo igrali.“

Njegov san? Jednostavan i dostojanstven.

„Jednog dana želim otkupiti djedovu kuću. To mi je velika želja.“

„Govori­li su da sam preslab. Ja nisam odustao“

Kao tinejdžer, slušao je kako nije dovoljno snažan.

„Rekli su mi da sam premalen, prekrhak za profesionalni nogomet. Ali moj trener Tomo Bašić učio me: vjeruj sebi. On je govorio – bit ćeš najbolji.“

I bio je u pravu.

Put u Madrid, dolazak u Milan i treneri koji su ga obilježili

O Realu i trenerima Luka govori s poštovanjem.

„Carlo Ancelotti je broj jedan. Ne samo trener, čovjek.“

O Mourinhu:

„Najstroži je bio Mourinho. Jednom je čak i Cristiana Ronalda rasplakao jer nije pratio beka. Ali Mourinho je uvijek bio pošten.“

A o aktualnom treneru Milana:

„Allegri ima nevjerojatnu osobnost. Na terenu je veliki stručnjak.“

„Boban, Totti, Pirlo… nogomet moje mladosti“

Kao dječak, Luka je nosio trenirku Milana.

„Zvonimir Boban bio je moj idol. A u Italiji sam volio i Tottija. To je bio nogomet koji sam sanjao igrati.“

Kaže i jednostavno:

„U Milan nisam došao na mirovinu. Došao sam pobijediti.“

Ljubav života — Vanja

O supruzi govori tiho, s toplinom:

„Zajedno smo od 2004. Nikad se nismo razdvojili. Ona je moj oslonac.“

„Rat je ludost. Život je prelijep“

Na kraju — poruka.

„Rat je besmisao. Tada ga nisam razumio. Danas još manje. Život je prekrasan.“